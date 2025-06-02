Городовой / Город / Самая длинная аллея каштанов в Петербурге расцвела: в чем суперсила этих деревьев
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Самая длинная аллея каштанов в Петербурге расцвела: в чем суперсила этих деревьев

Опубликовано: 2 июня 2025 17:03
Каштаны
Самая длинная аллея каштанов в Петербурге расцвела: в чем суперсила этих деревьев
Городовой ру

Аллею посадили еще в далеком 1965 году, поэтому в 2025-и она — настоящий юбиляр.

В Санкт-Петербурге наконец-то наступил тот самый момент, когда каштаны решили устроить свой собственный фестиваль цвета.

Самая длинная аллея каштанов протянулась на целых 700 метров — от Заневского проспекта до Гранитной улицы, передает Питер ТВ. Зрелище шикарное: 230 деревьев, посаженных еще в 1965 году, щедро раздают бело-розовые цветы направо и налево.

Зеленая зона — место отдыха и вдохновения

Эта аллея — настоящий зеленый оазис в бетонных джунглях Петербурга. Здесь можно не только вдохнуть свежий воздух, но и сделать пару классных фото для соцсетей.

Петербуржцы любят посидеть в тени каштанов, поговорить о погоде, жизни и, конечно, о том, как же хорошо, что эти деревья не умеют требовать чаевых за такую красоту. Главное — не забывать, что каштаны — не просто красивые деревья, а настоящие легкие города, которые делают воздух чище.

Штрафы за повреждение зеленых насаждений

Если решите сорвать сирень или поломать ветку каштана — будьте готовы к штрафу. Такой поступок может обойтись в сумму до 5 тысяч рублей, а в некоторых случаях — до миллиона рублей. Так что, если у вас в голове мелькнула мысль «а не сорвать ли мне веточку?», лучше дважды подумайте.

Закон и порядок

Если вдруг захотите «помочь» деревьям и, например, пересадить или срубить их, придется получить специальное разрешение — порубочный билет.

Без него любые действия с зелеными насаждениями — это как попытка пройти на концерт без билета: неприятно и чревато последствиями.

Нарушителям грозят не только штрафы, но и исправительные работы, а в особо «тяжелых» случаях — даже уголовная ответственность. Так что лучше оставить каштаны в покое и наслаждаться их цветением.

Бережное отношение — залог сохранения природы

Самая длинная аллея каштанов — это не просто красивое место, это настоящий живой символ Петербурга. И чтобы эта красота радовала нас и будущие поколения, нужно относиться к ней с любовью и уважением.

Новости по теме
За сирень в вазе можно получить штраф: нарушение карается по всей строгости закона За сирень в вазе можно получить штраф: нарушение карается по всей строгости закона 15 мая 2025 10:29
Чип, справка и никакой племенной ценности: что нужно знать, чтобы путешествовать с животным законно и без штрафов Чип, справка и никакой племенной ценности: что нужно знать, чтобы путешествовать с животным законно и без штрафов 1 мая 2025 09:34
Шашлыки и закон: как избежать штрафа за сбор дров в лесу Шашлыки и закон: как избежать штрафа за сбор дров в лесу 1 апреля 2025 17:32
Поручни — вне закона: в петербургском метро вводят штрафы Поручни — вне закона: в петербургском метро вводят штрафы 26 марта 2025 21:03
Покупка машины у иностранца: как петербуржцам не «нарваться» на драконовские штрафы и купить авто не нарушая закон Покупка машины у иностранца: как петербуржцам не «нарваться» на драконовские штрафы и купить авто не нарушая закон 8 февраля 2025 10:31
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 63
🙏 2
😹 2
🙀 6
😿 3
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще