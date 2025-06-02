Самая длинная аллея каштанов в Петербурге расцвела: в чем суперсила этих деревьев

Аллею посадили еще в далеком 1965 году, поэтому в 2025-и она — настоящий юбиляр.

В Санкт-Петербурге наконец-то наступил тот самый момент, когда каштаны решили устроить свой собственный фестиваль цвета.

Самая длинная аллея каштанов протянулась на целых 700 метров — от Заневского проспекта до Гранитной улицы, передает Питер ТВ. Зрелище шикарное: 230 деревьев, посаженных еще в 1965 году, щедро раздают бело-розовые цветы направо и налево.

Зеленая зона — место отдыха и вдохновения

Эта аллея — настоящий зеленый оазис в бетонных джунглях Петербурга. Здесь можно не только вдохнуть свежий воздух, но и сделать пару классных фото для соцсетей.

Петербуржцы любят посидеть в тени каштанов, поговорить о погоде, жизни и, конечно, о том, как же хорошо, что эти деревья не умеют требовать чаевых за такую красоту. Главное — не забывать, что каштаны — не просто красивые деревья, а настоящие легкие города, которые делают воздух чище.

Штрафы за повреждение зеленых насаждений

Если решите сорвать сирень или поломать ветку каштана — будьте готовы к штрафу. Такой поступок может обойтись в сумму до 5 тысяч рублей, а в некоторых случаях — до миллиона рублей. Так что, если у вас в голове мелькнула мысль «а не сорвать ли мне веточку?», лучше дважды подумайте.

Закон и порядок

Если вдруг захотите «помочь» деревьям и, например, пересадить или срубить их, придется получить специальное разрешение — порубочный билет.

Без него любые действия с зелеными насаждениями — это как попытка пройти на концерт без билета: неприятно и чревато последствиями.

Нарушителям грозят не только штрафы, но и исправительные работы, а в особо «тяжелых» случаях — даже уголовная ответственность. Так что лучше оставить каштаны в покое и наслаждаться их цветением.

Бережное отношение — залог сохранения природы

Самая длинная аллея каштанов — это не просто красивое место, это настоящий живой символ Петербурга. И чтобы эта красота радовала нас и будущие поколения, нужно относиться к ней с любовью и уважением.