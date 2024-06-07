Пять самых необычных отелей со всего мира: есть и один российский

Люди, которые часто ездят в Турцию или Египет, привыкли, что апартаменты в отелях мало чем отличаются. Во главу угла ставят близость к пляжу, а также удобства и развлечения на территории. Меж тем в мире есть гостиницы, остановившись в которых, путешественники даже не захотят выходить из номера.

The Manta Resort, Танзания

Жемчужиной этого отеля на остове Пемба является всего один особенный номер под названием Underwater Room. Он представляет собой трехуровневый домик, который плавает в 250 метрах от берега. Спальня располагается на нижнем уровне, так что из ее окон постояльцы смогут наблюдать за подводными обитателями. На среднем уровне есть ванная и обеденная зона, а наверху находится терраса, которую, скорее, можно назвать палубой. На ней можно загорать днем или искать созвездия на небе ночью.

Icehotel, Швеция

Этот отель примечателен тем, что номера строят изо льда и снега. Материалом служит замороженная вода из реки Турне-Эльв. Каждую зиму все апартаменты отстраивают заново, поэтому вы никогда не попадете в тот же самый номер на следующий сезон. И декор, и стены будут другими. Однако комфортным пребывание в такой гостинице назвать сложно. Гостям выдают термобелье, шапки и спальные мешки, чтобы они не замерзли. Температура в номерах не опускается ниже –7 °C.

Источник фото: Legion-Media

Экоотель Leaprus, Россия

Необычные объекты можно найти и в России. Среди них выделяется экоотель Leaprus, который находится в Кабардино-Балкарии прямо на склоне Эльбруса. На высоте 3912 метров расположены капсульные номера. Они нависают прямо над пропастью. Снабжение электричеством происходит за счет солнечных батарей.

Montana Magica Lodge, Чили

Этот отель в Нельтуме похож на жилище каких-нибудь обитателей мира-фэнтези. Он сконструирован в виде пирамиды, обросшей растительностью. А на вершине есть резервуар, который постоянно извергает воду, она струится по каменной облицовке наподобие маленьких горных рек. Попасть внутрь можно только по деревянному мостику, который протянут до верхнего уровня здания. Ванные внутри номеров вырублены из цельных кусков дерева, а из некоторых окон открывается вид на вулкан Мочо-Чошу-Энко.

Museum Hotel, Турция

Интересные отели есть в привычной россиянам Турции. Например, номера в Museum Hotel в Каппадокии находятся прямо в пещерах. Холодность каменных стен скрашивают подсветка и антикварный декор.

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Источник фото: Legion-Media