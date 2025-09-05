Не Камчатка, а Ленобласть: гейзеры, водопады и скальные лабиринты, которые можно найти в часе езды от Петербурга

Ленинградская область таит в себе множество удивительных природных мест, способных соперничать с известными туристическими локациями.

Кто сказал, что для знакомства с уникальными природными явлениями нужно ехать далеко? Лабиринты в скалах, «гейзеры», водопады — все это находится совсем рядом с Петербургом.

Липовское озеро — «маленькое море» с соленой тайной

В Кингисеппском районе, недалеко от Усть-Луги, притаилось Липовское озеро — соленое и необычное. За счет своей связи с Финским заливом вода здесь не пресная, а морская, что делает озеро уникальным в Ленинградской области.

Как пишет VK Гид, местные жители называют его «маленьким морем» — ведь оно большое и соленое, а вокруг настоящая природа, заставляющая забыть о городской суете.

Это место словно сошло с другой планеты — берега и просторное плесо придают ему особое очарование.

Гатчинские гейзеры — искусство советских скважин

В лесу близ деревни Корпиково скрывается загадка — шесть «гейзеров», которые вызывают споры и удивление.

На самом деле, это не природные гейзеры в общепринятом смысле, а «фонтанчики» пресной, ледяной воды, пробившейся сквозь заброшенные скважины.

Советские геологи пытались найти источник питьевой воды для Петербурга, но проект не удался — вода оказалась слишком минерализованной, скважины закупорили, но заглушки оказались ненадежны.

Сейчас эти родники радуют приезжих и местных. Один из местных жителей поясняет:

«Гейзеры — это пробуренные скважины с изливом, их уже 4-й год хотят залить бетоном…», — что только добавляет загадочности и духа приключений.

Горчаковщинский водопад — самый высокий в пределах области

Необычный природный объект — пятиметровый водопад на территории памятника природы «Староладожский».

Этот водопад считается самым высоким в Ленобласти, что уже само по себе удивительно — ведь водопады высотой больше нескольких метров в регионе редкость.

Вокруг водопада — руины древней Любшинской крепости, курганы, а также таинственные искусственные пещеры. Такое место словно сошло из исторических легенд, а воды падают с силой и охлаждают своим шумом.

Саблинские пещеры — подземные лабиринты с разноцветными залами

Всего в часе езды от Петербурга — целый мир в недрах земли. Саблинские пещеры поражают в первую очередь своими укрепленными сводами, разнообразием залов и причудливыми сталактитами и сталагмитами.

Особенного внимания заслуживает Левобережная пещера, где разноцветные каменные узоры создают атмосферу настоящего волшебства.

Экскурсии сюда проходят по предварительной записи, что сохраняет особую аутентичность и спокойствие в уникальном памятнике природы.

Парк Монрепо — живописное спокойствие и каменные лабиринты

Раскинувшийся в Выборге парк Монрепо — это не просто прогулочное место, а настоящее природное чудо с каменными утесами, высокими соснами и спокойной гладью бухты Защитная.

Как пишет "За городом", название «Mon Repos» переводится с французского как «мой покой», и это действительно место для отдыха души и тела.

Здесь удивительно сочетаются скалы и вода, а прогулка по парку дарит ощущение уюта и умиротворения, редко встречающегося в городских пейзажах.