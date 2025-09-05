Городовой / Общество / Пушкин в новой обертке: игра в слова, чтобы понять гения
Пушкин в новой обертке: игра в слова, чтобы понять гения

Опубликовано: 5 сентября 2025 22:01
Как подстановка новых рифм может преобразить стихи «солнца русской поэзии».

Великие произведения литературы, казалось бы, незыблемы. Однако, стоит лишь заменить одно-два слова, как знакомые строки обретают совершенно неожиданный, а порой и комичный смысл.

Автор канала "Беречь речь" поделилась игрой в слова и представила свои варианты.

«Храни меня, мой баклажан!»: игра с «талисманом»

Как пишет блогер, началось все с попытки найти рифму к слову «талисман» из знаменитого стихотворения.

Сайт-генератор предложил настолько забавные варианты, что автор решила изменить не только рифму, но и само слово, чтобы вызвать улыбку у читателя.

Так вместо «Храни меня, мой талисман…» появились строки: «Храни меня, мой круассан…», «Храни меня, мой басурман…», «Храни меня, мой сарафан…», «Храни меня, мой таракан…», «Храни меня, мой хулиган…», «Храни меня, мой пармезан…».

Также среди вариантов оказались: «Храни меня, мой баклажан…», «Храни меня, мой падаван…», «Храни меня, мой картофан…», «Храни меня, мой обезьян…».

Особенно умилительными показались варианты с «Игоряном» и «Валерьяном», намекающие на женский вариант стихотворения.

«То, как кот, она завоет…»: Пушкин и современные реалии

Следующим стимулом для фантазии стали строки из «Зимнего вечера»:

«То, как (???), она завоет, / То заплачет, как дитя».

Автор, вспомнив о своем питомце, будящем ее по утрам, предложила слово «кот».

«Караул, голод уже на пороге! Вот и вписалось у меня идеально в эти строки слово «кот»», — делится она.

«Бразды пушистые взрывая…»: забытые слова и современные ассоциации

Классические строки «Бразды пушистые взрывая, / Летит (???) удалая…» напомнили автору о том, как быстро устаревают слова.

Первая строка не всегда вызывает четкую картину, а вторая позволяет подставить кого угодно — от «мамы после родительского собрания» до «жены, забывшей выключить утюг».

Эта игра слов показывает, как легко знакомые произведения могут зазвучать по-новому, открывая простор для юмора и размышлений.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
