Вернёмся в детство: вспомните, чем заканчиваются ваши любимые считалочки

Детские считалочки — это не просто забавные стишки, которые помогали нам выбирать «ведущего» в играх или просто развлекали в детстве. Это часть нашей культуры, память о беззаботных годах и радостных моментах.
Многие из нас помнят начало этих считалок, но сможете ли вы вспомнить их правильные окончания? Этот тест проверит вашу память и заставит окунуться в атмосферу детства!
Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир детских рифм и загадок.
В каждом вопросе — начало знакомой считалочки, а ваша задача — выбрать правильное окончание из нескольких вариантов. Не спешите, вспомните свои детские годы и попробуйте пройти тест на отлично!