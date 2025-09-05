Городовой / Общество / Вернёмся в детство: вспомните, чем заканчиваются ваши любимые считалочки
Вернёмся в детство: вспомните, чем заканчиваются ваши любимые считалочки

Опубликовано: 5 сентября 2025 22:33
Дети
Вернёмся в детство: вспомните, чем заканчиваются ваши любимые считалочки
Городовой ру

Помните ли вы настоящие окончания детских считалок?

Детские считалочки — это не просто забавные стишки, которые помогали нам выбирать «ведущего» в играх или просто развлекали в детстве. Это часть нашей культуры, память о беззаботных годах и радостных моментах.

Многие из нас помнят начало этих считалок, но сможете ли вы вспомнить их правильные окончания? Этот тест проверит вашу память и заставит окунуться в атмосферу детства!

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир детских рифм и загадок.

В каждом вопросе — начало знакомой считалочки, а ваша задача — выбрать правильное окончание из нескольких вариантов. Не спешите, вспомните свои детские годы и попробуйте пройти тест на отлично!

Автор:
Ксения Пронина
Общество
