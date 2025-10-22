«Умников воспитывать или демографию улучшать»: зачем в России хотят перейти на 12 лет обучения в школе

В России заговорили о возможности увеличить срок школьного обучения с нынешних 11 до 12 лет, начиная учебу с шести лет.

Это предложение активно обсуждается в Общественной палате, Министерстве просвещения и научных кругах. Почему это актуально и какую пользу может принести.

Почему 12 лет?

Сегодняшняя школьная программа становится сложнее: появляется много новых предметов и технологий, которые надо изучать.

К примеру, искусственный интеллект изучают уже с начальной школы в некоторых странах. Вложить всю эту информацию в 11 лет становится всё сложнее.

Дополнительно, дети часто начинают подготовку к школе с 5-6 лет, что говорит о необходимости более раннего и длительного системного образования.

По плану дети должны начать школу в 6 лет, а не в 7, как сейчас. Ранняя стартовая точка позволит без спешки осваивать основной школьный материал и новые технологии.

Что думают петербуржцы?

В соцсети жители города на Неве стали обсуждать инициативу и не нашли логичных объяснений этому предложению, учитывая, что постоянно идет речь о возрождении демографии.

«Мы что хотим умников воспитывать или демографию улучшать? Хватит забивать молодежь знаниями! 8 классов закончили и пусть в путягу идут! Рабочие профессии осваивают и детей рожают!»

«Давайте, навалите ещё всякого хлама типа «разговоров о важном» и «проектной деятельности»;

«Интересно у этих инициативных экспертов дети есть?! За что они их так ненавидят?! Не ИИ учить детей надо, а уровень свой повышать!»

«Полагаю, надо класса до 5-6 давать полный комплект дисциплин. А дальше ориентировать, уменьшать и/или увеличивать объемы курсов в зависимости от наклонностей. А что сейчас — позор! Гуманитарное образование! Ученики не знают, кто такой Крылов, почему его именем назван НИИ!» — возмутились петербуржцы.

Обсуждения идут сейчас и продлятся ближайшие год-два. Все заинтересованные стороны — педагоги, родители, чиновники — могут подключиться к дискуссии и внести свои предложения.