«Готов взять с собой»: какую технику петербуржцы готовы купить сами для съемной квартиры
«Готов взять с собой»: какую технику петербуржцы готовы купить сами для съемной квартиры

Опубликовано: 5 сентября 2025 21:32
жилье в аренду
«Готов взять с собой»: какую технику петербуржцы готовы купить сами для съемной квартиры
globallookpress/Aleksander Polyakov

Петербургские арендаторы определили ключевые требования к жилью. Исследование показало, без чего съемная квартира теряет свою привлекательность.

“Большинство (44 %) обращают внимание на наличие телевизора, интернета и кондиционера”, — цитирует исследование 78.ru.

Однако, когда речь заходит об обязательной бытовой технике, холодильник лидирует с 81 % предпочтений.

За ним следуют микроволновка (67 %) и стиральная машина (45 %).

Состояние техники

Мнения по поводу состояния техники разделились: 43 % устраивает хорошее состояние, 28 % предпочитают новое, а 20 % готовы к любой исправной технике.

Лишь 9 % считают бытовые приборы необязательными.

Что готовы докупить?

Арендаторы также готовы приобрести дополнительную технику, которую легко перевезти при переезде: электрочайник (40 %), умную колонку (31 %) и утюг (27 %).

Автор:
Ксения Пронина
Город
