«Готов взять с собой»: какую технику петербуржцы готовы купить сами для съемной квартиры

“Большинство (44 %) обращают внимание на наличие телевизора, интернета и кондиционера”, — цитирует исследование 78.ru.
Однако, когда речь заходит об обязательной бытовой технике, холодильник лидирует с 81 % предпочтений.
За ним следуют микроволновка (67 %) и стиральная машина (45 %).
Состояние техники
Мнения по поводу состояния техники разделились: 43 % устраивает хорошее состояние, 28 % предпочитают новое, а 20 % готовы к любой исправной технике.
Лишь 9 % считают бытовые приборы необязательными.
Что готовы докупить?
Арендаторы также готовы приобрести дополнительную технику, которую легко перевезти при переезде: электрочайник (40 %), умную колонку (31 %) и утюг (27 %).