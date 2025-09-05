«Для себя и на экспорт»: почему белорусские продукты на полках могут отличаться

Далеко не все, что продается под белорусскими брендами, таковыми являются на самом деле.
Автор канала TrueStory Travel провел исследование, опираясь на мнения местных жителей, и выявил список продуктов, которые у них в почете.
При этом выяснилось, что качество продукции на российских полках может отличаться.
Молочные реки от «Савушкин продукт»
Первым пунктом в списке рекомендаций стала молочная продукция от «Савушкин продукт», особенно молоко, масло и сметана.
Производитель из Бреста, работающий еще с советских времен, выпускает известное масло «Брест-Литовское» и другие молочные продукты этой линейки, которые заслужили высокую оценку у местных жителей.
Мясные деликатесы: Брестский и Гродненский мясокомбинаты
Продукция «Брестского мясокомбината», которую легко узнать по логотипу с буквой «Б» в узоре-вышиванке, пользуется заслуженной популярностью.
Особо выделяется полукопченая колбаса. Вареные колбасы и сосиски от «Гродненского мясокомбината» с буквой «М» на логотипе (видимо, от «мясо»), также заслужили признание, особенно сосиски и шпикачки.
Тушенка, пиво и… подводные камни?
Белорусская тушенка от «ГродФуд», с прозрачными банками и большим количеством мяса, также вошла в список рекомендаций.
Любителям пива стоит обратить внимание на продукцию «Аливария», которая считается одним из лучших пивоваров в Беларуси.
Однако, мнения потребителей разделились.
“В РФ похоже продают другой Брест Литовский и Савушкин, которые косят под Беларусь”, — пишут комментаторы.
Другие эксперты отмечают, что многое зависит от региональных производителей и отдельных позиций, а также упоминают:
“Для себя и на экспорт одни и те же продукты разного качества. Убедилась лично, когда была в Белоруссии.”
«Белорусское» как знак качества: спрос и предложение
“За долгие годы “прозрачности” границ россияне хорошо познакомились с белорусскими продуктами. Нахваливают, особенно “молочку” и колбасу. Мол, без химии, понятный состав и никакого обмана”, — отмечают эксперты tochka.
Это формирует высокий спрос, порождая даже специализированные ларьки “Продукты из Беларуси” в крупных городах России.
К слову, иногда под белорусским брендом продают и местную продукцию, используя “белорусское” как маркетинговый ход.
Ценовая битва: Москва против Минска
Сравнение цен на популярные белорусские продукты в онлайн-магазинах России (“Яндекс Еда”) и Беларуси (“Е-доставка”) выявило существенную разницу.
“Разница по цене — 42%”, — показывают результаты исследования.
При этом в российских магазинах искали минимальную стоимость на конкретную позицию.
“Есть ценники и повыше на эти продукты”, — уточняется в материале.
Сколько переплата?
Исследование, хотя и не претендует на абсолютную точность из-за постоянных изменений цен, наглядно демонстрирует, сколько россияне платят за белорусские товары.
“Понятно, цены меняются часто, за ними порой не уследишь. Просто наглядно показываем, сколько за белорусские продукты платят россияне”, — поясняет автор.
Итоговые цифры показывают, что аналогичный набор продуктов в Москве обходится значительно дороже, чем в Минске.