«Для себя и на экспорт»: почему белорусские продукты на полках могут отличаться

Белорусские продукты давно завоевали популярность в России, но что выбирают сами белорусы, разбираясь в тонкостях местного производства?

Далеко не все, что продается под белорусскими брендами, таковыми являются на самом деле.

Автор канала TrueStory Travel провел исследование, опираясь на мнения местных жителей, и выявил список продуктов, которые у них в почете.

При этом выяснилось, что качество продукции на российских полках может отличаться.

Молочные реки от «Савушкин продукт»

Первым пунктом в списке рекомендаций стала молочная продукция от «Савушкин продукт», особенно молоко, масло и сметана.

Производитель из Бреста, работающий еще с советских времен, выпускает известное масло «Брест-Литовское» и другие молочные продукты этой линейки, которые заслужили высокую оценку у местных жителей.

Мясные деликатесы: Брестский и Гродненский мясокомбинаты

Продукция «Брестского мясокомбината», которую легко узнать по логотипу с буквой «Б» в узоре-вышиванке, пользуется заслуженной популярностью.

Особо выделяется полукопченая колбаса. Вареные колбасы и сосиски от «Гродненского мясокомбината» с буквой «М» на логотипе (видимо, от «мясо»), также заслужили признание, особенно сосиски и шпикачки.

Тушенка, пиво и… подводные камни?

Белорусская тушенка от «ГродФуд», с прозрачными банками и большим количеством мяса, также вошла в список рекомендаций.

Любителям пива стоит обратить внимание на продукцию «Аливария», которая считается одним из лучших пивоваров в Беларуси.

Однако, мнения потребителей разделились.

“В РФ похоже продают другой Брест Литовский и Савушкин, которые косят под Беларусь”, — пишут комментаторы.

Другие эксперты отмечают, что многое зависит от региональных производителей и отдельных позиций, а также упоминают:

“Для себя и на экспорт одни и те же продукты разного качества. Убедилась лично, когда была в Белоруссии.”

«Белорусское» как знак качества: спрос и предложение

“За долгие годы “прозрачности” границ россияне хорошо познакомились с белорусскими продуктами. Нахваливают, особенно “молочку” и колбасу. Мол, без химии, понятный состав и никакого обмана”, — отмечают эксперты tochka.

Это формирует высокий спрос, порождая даже специализированные ларьки “Продукты из Беларуси” в крупных городах России.

К слову, иногда под белорусским брендом продают и местную продукцию, используя “белорусское” как маркетинговый ход.

Ценовая битва: Москва против Минска

Сравнение цен на популярные белорусские продукты в онлайн-магазинах России (“Яндекс Еда”) и Беларуси (“Е-доставка”) выявило существенную разницу.

“Разница по цене — 42%”, — показывают результаты исследования.

При этом в российских магазинах искали минимальную стоимость на конкретную позицию.

“Есть ценники и повыше на эти продукты”, — уточняется в материале.

Сколько переплата?

Исследование, хотя и не претендует на абсолютную точность из-за постоянных изменений цен, наглядно демонстрирует, сколько россияне платят за белорусские товары.

“Понятно, цены меняются часто, за ними порой не уследишь. Просто наглядно показываем, сколько за белорусские продукты платят россияне”, — поясняет автор.

Итоговые цифры показывают, что аналогичный набор продуктов в Москве обходится значительно дороже, чем в Минске.