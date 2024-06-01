Как не нарваться на мошенников, бронируя отель: пять пунктов, которые должны насторожить

При онлайн-бронировании отеля всегда есть риск нарваться на мошенников. Даже если вы оставили бронь на проверенном сайте, это еще не гарантия, что позже с вами не свяжется аферист под видом администрации. Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников, запомните простые правила безопасной брони. Если в процессе что-то будет идти не так, значит перед вами аферисты.

Как действуют мошенники

Например, они могут создать поддельный сайт и наживаться на предоплате. Ведь на самом деле это частая практика, когда при бронировании требуется предоплата в размере 10% от всей стоимости проживания. Вот только в случае с мошенниками после того как турист отправляет деньги, «‎оператор» сразу же пропадает с концами и больше не выходит на связь.

При этом воришки еще часто любят поторапливать и говорят, что мест осталось совсем мало. В состоянии спешки человек начинает паниковать и им легче манипулировать.

А иногда аферисты умудряются взламывать базы данных существующих отелей. Под видом оператора они могут позвонить забронировавшему номер человеку и попросить оплатить 50, а то и 100% от стоимости заранее. Чтобы этого избежать, выбирайте только проверенные сайты.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как проверить, мошенник или оператор с вами общается

Операторы никогда не будут торопить или навязывать какие-то услуги. Они действительно могут сообщить, что в отелях действует предоплата, но никогда не будут настаивать, чтобы вы заплатили сию секунду. Без оплаты за вами просто не закрепят номер — вот и все.

Еще одно правило — если вам перезванивают после завершения брони и просят заплатить, лучше повесить трубку и позвонить в отель самостоятельно. Только так вы сможете убедиться, действительно ли нужна предоплата.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как выбрать надежный сайт

Во-первых, на официальных страницах всегда представлена полная информация о гостинице: от адреса и отзывов до подробных фотографий всех номеров. Во-вторых, у отеля всегда будут указаны контактные телефоны и ссылки на страницы в социальных сетях.

К слову, вариативность и простота способов связи с администратором — еще один показатель. Если отель может общаться только по телефону или в каком-то одном мессенджере — это повод насторожиться.

Еще один тревожный звоночек — это оплата бронирования исключительно через электронный кошелек или же на карту физического лица. У добросовестных отелей всегда существует несколько способов оплаты и заведен специальный юридический счет.

Чересчур низкие цены — тоже излюбленная уловка мошенников. Не доверяйте им, особенно если собираетесь на дорогой курорт. Если в среднем ночь в большинстве отелей стоит 10 тысяч, то цена в 2 тысячи — повод задуматься.

Конечно, иногда низкая стоимость обусловлена невысокой звездностью отеля, что вполне логично. Но вот пятизвездочный номер вряд ли будет стоить слишком дешево, особенно в разгар сезона, говорится на портале «‎Даховская слобода».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru