Улитку посадить — себе навредить: почему слизь с муцином опасна для кожи

Так ли полезна улиточная бьюти-тенденция, как кажется на первый взгляд?

Процедура омоложения с использованием живых улиток набирает популярность, обещая волшебное преображение кожи. Однако, мнения специалистов в этом вопросе не всегда сходятся.

Что такое улиточная терапия?

Тренд на использование живых улиток для ухода за кожей набирает обороты, привлекая девушек обещаниями омоложения и сияния. В ход идут специально выведенные улитки, чья слизь, как утверждается, обладает чудодейственными свойствами.

О том, насколько это полезно рассказала порталу «Городовой» врач высшей категории.

Мнение эксперта: польза или риск?

“В слизи улиток содержится муцин, который в свою очередь содержит аминокислоты, что и является полезным для кожи”, — комментирует врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Монако» г. Москва Лидия Гаевская.

Однако, специалист подчеркивает, что польза муцина доказана в составе косметических средств.

“Муцин полезен, если он добавлен в крем или сыворотку. Муцин именно из слизи не проникает в кожу в нужном количестве”, — поясняет она.

Риски заражения: почему живые улитки — это опасно

Кроме недостаточной эффективности, процедура с живыми улитками несет в себе и более серьезные риски.

“Улитки не являются индивидуальными и продезинфицировать их невозможно, следовательно, при использовании именно улиток на лицо, появляются риски инфицирования кожи от других предыдущих людей”, — предупреждает Гаевская.

Это означает, что вместо омоложения можно получить воспаления и инфекции.

Таким образом, хотя муцин, содержащийся в слизи улиток, действительно полезен для кожи, применение живых моллюсков в бьюти-процедурах вызывает у многих косметологов серьезные сомнения из-за недостаточной эффективности и потенциальных рисков для здоровья.