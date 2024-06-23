Самые живописные аулы Дагестана: Старый Кахиб, Гамсутль, Гоор и другие

Многие туристы едут в Дагестан за пляжным отдыхом, однако это не единственное, что может предложить республика. В программу поездки стоит включить хотя бы один из пяти знаменитых аулов — тогда путешествие станет гораздо насыщеннее и колоритнее.

Старый Кахиб

Это поселение находится прямо на крутом склоне горы. Аул заброшен, люди его покинули еще в середине XX века. Из живых там можно встретить разве что туристов и местных ослов. По мнению историков, территория села была обитаемой еще в бронзовом веке, а ее жители сменили несколько религий. На фасадах одних домов можно увидеть языческие символы, на других — арабскую вязь.

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Чох

Постройки в ауле Чох чем-то напоминают фавелы в Рио-де-Жанейро. Дома располагаются друг над другом на склоне холма. Побывать там стоит хотя бы потому, что поселок являлся частью Великого шелкового пути. Кроме того, оттуда удобно отправиться в знаменитый аул-призрак Гамсутль.

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Гамсутль

Этот заброшенный поселок называют российским Мачу-Пикчу. Располагается он прямо на вершине горы. Основан аул был порядка 2000 лет назад, а опустел лишь в конце XX века. Однако позже один из прежних жителей вернулся. Абдулжалил Абдулжалилов пребывал в поселке в гордом одиночестве 20 лет, он скончался в 2015 году. Мужчину даже называли мэром Гамсутля. Сегодня его дом доступен для туристов.

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Куруш

Это село считается самым южным в России и самым высокогорным в Европе. Оно находится на высоте 2 560 метров над уровнем моря. Аул окружают заснеженные вершины, на которых даже летом не тает снег. Зимой поселок часто остается отрезанным от внешнего мира из-за того, что дороги заносит. Летом туда добраться проще.

Гоор

Аул Гоор привлекателен тем, что разделен на две части. В одной есть люди, а в другой, расположенной на скалах, никто не живет. Остановиться можно внизу, а наслаждаться видами — наверху. В частности будет интересно взглянуть на 15-метровые башни, построенные в XVII–XVIII веках.

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Напомним, ранее мы рассказывали, что можно привезти из Дагестана.

Источник фото: Legion-Media