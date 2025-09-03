Больше, чем просто одежда: как ваш образ влияет на комфорт и даже на еду в самолете

Для получения комфортного перелета рекомендуется отказаться от джинсов и кроссовок. Женщинам следует отдать предпочтение черным брюкам, пиджаку или элегантному платью.
Мужчинам же рекомендуется выбрать рубашку, чинос или строгие брюки.
“В идеале надо выглядеть так, словно вы много путешествуете, а ваше нынешнее присутствие в экономе — досадное недоразумение”, — посоветовала бортпроводница.
Опрятность — важный фактор
Как пишет tourprom, спортивные штаны, грязная обувь или шлепанцы могут свести к нулю шансы на улучшение класса обслуживания.
“Грязные леггинсы, нечищеная обувь, спортивные штаны и шлепанцы на корню уничтожат шансы попасть в переднюю часть салона”, — предупреждает бортпроводница.
Элегантный и опрятный внешний вид способствует благосклонности персонала.
Смарт-кэжуал и бонусы
“Если вы им понравитесь, они могут сделать перелет незабываемым”, — намекает бортпроводница, что хорошее впечатление может принести не только повышение класса обслуживания.
В случае, если апгрейд невозможен, обаятельным пассажирам могут предложить блюда из бизнес-меню, поскольку бортовое питание всегда предусматривает запас.
“Иногда смарт-кэжуал в воздухе имеет большее значение, чем на земле”, — заключает она.
Что говорят пассажиры
Судя по комментариям, с таким правилом большинство людей не согласны.
"Джинсы и кроссовки — удобная и практичная одежда, более чем демократичная. В дорогу их и нужно надевать, но никак не туфли на шпильках, смокинги и декольте", — пишут россияне.