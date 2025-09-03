Больше, чем просто одежда: как ваш образ влияет на комфорт и даже на еду в самолете

Для получения комфортного перелета рекомендуется отказаться от джинсов и кроссовок. Женщинам следует отдать предпочтение черным брюкам, пиджаку или элегантному платью.

Мужчинам же рекомендуется выбрать рубашку, чинос или строгие брюки.

“В идеале надо выглядеть так, словно вы много путешествуете, а ваше нынешнее присутствие в экономе — досадное недоразумение”, — посоветовала бортпроводница.

Как пишет tourprom, спортивные штаны, грязная обувь или шлепанцы могут свести к нулю шансы на улучшение класса обслуживания.

Элегантный и опрятный внешний вид способствует благосклонности персонала.

“Если вы им понравитесь, они могут сделать перелет незабываемым”, — намекает бортпроводница, что хорошее впечатление может принести не только повышение класса обслуживания.

В случае, если апгрейд невозможен, обаятельным пассажирам могут предложить блюда из бизнес-меню, поскольку бортовое питание всегда предусматривает запас.

“Иногда смарт-кэжуал в воздухе имеет большее значение, чем на земле”, — заключает она.

Судя по комментариям, с таким правилом большинство людей не согласны.

"Джинсы и кроссовки — удобная и практичная одежда, более чем демократичная. В дорогу их и нужно надевать, но никак не туфли на шпильках, смокинги и декольте", — пишут россияне.