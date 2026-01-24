Секретные стартовые площадки: почему обновление Петербурга может начаться не с хрущёвок, а с забытых фабрик

В Санкт-Петербурге программа обновления жилого фонда может стартовать не с многоквартирных домов, а с бывших промышленных зон.
Такое мнение высказал ТАСС председатель городского заксобрания Александр Бельский, отметив, что пока не видит предпосылок для скорого запуска масштабной реновации среди домов массовой застройки двадцатого века.
Бельский подчеркнул, что считает более вероятным обновление производственных территорий, чем жилых микрорайонов, сложившихся десятилетия назад.
По словам спикера, реализовать соответствующий проект в жилых массивах сейчас затруднительно, прежде всего из-за того, что для подрядчиков это оборачивается значительными дополнительными расходами.
В частности, требуется переселять жителей и организовывать демонтаж домов. Бельский акцентировал внимание на том, что город связан ограничениями по высоте зданий и не может без труда возводить двадцати- и более этажные строения, как делается в столице, чтобы повысить экономическую отдачу.
Это достаточно серьёзная нагрузка, учитывая, что у нас есть ограничения высотности.
Соответственно, мы не можем строить здания по 20-25 этажей, чтобы реализовывать эту программу так, как это, например, делается сейчас в Москве, — указал он.
В интервью представитель заксобрания напомнил, что в действующей редакции городского закона о комплексном развитии территорий закреплены два ключевых условия.
Во-первых, если в течение установленного времени жильцы не проводят общее собрание, то их дома не попадают под реновацию.
Во-вторых, расселять граждан должны либо в пределах прежнего муниципального образования, либо в соседних районах, сохраняя привычную территориальную структуру.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».