Семь лучших направлений для пляжного отдыха в июне: тепло и не так многолюдно

Кроме моря есть что еще посмотреть.

Многие привыкли планировать отпуск на вторую половину лета, чтобы вода точно успела прогреться, а отдыхать было комфортнее. Но есть немало курортов, где разгар пляжного сезона выпадает на июнь. Вот семь популярных направлений в России и за ее пределами.

Анапа, Краснодарский край

Город станет идеальным выбором для семейного отдыха. Песчаные пляжи хорошо подходят для детей, а санатории с минеральными источниками понравятся пожилым людям. В июне здесь тепло, но нет мучительной жары. Как правило, температура держится в пределах комфортных двадцати градусов.

Рядом с Анапой находится Абрау-Дюрсо, где можно полюбоваться шикарным озером и виноградниками.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Геленджик, Краснодарский край

Это место подойдет для тех, кто любит теплую спокойную воду. Поскольку город расположен неподалеку от бухты, то сильных волн тут почти не бывает. Пляжи есть как песчаные, так и галечные. А тем, кто любит повеселиться, стоит заглянуть в аквапарк «Золотая бухта». Он является одним из крупнейших в России.

Ейск, Краснодарский край

На этом курорте не бывает толп туристов. Пляжи здесь песчаные, но ходить по ним без тапочек может быть непривычно из-за ракушек. Зато здесь очень комфортный пологий вход в воду, так что купаться вполне безопасно.

Тамань, Краснодарский край

Прежде всего стоит отметить воду в Таманском заливе — она очень чистая и теплая, так что отдыхать на пляже одно удовольствие. А тем, кто хочет более насыщенную культурную программу, стоит посетить туристический комплекс «Атамань», прогуляться по виноградникам и заглянуть в археологический музей-заповедник «Фанагория», который находится в двадцати минутах езды от Тамани.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дербент, Дагестан

Это место стоит посетить тем, кто хочет сразу полюбоваться и на море, и на горы. Еще тут очень много достопримечательностей, например, крепость Нарын-Кала, Джума-мечеть и Дербентский маяк.

В начале июня в Дербенте может быть слегка прохладно, но к концу месяца значительно теплеет, так что купаться будет комфортно.

Батуми, Грузия

Купальный сезон здесь открывается уже с первых дней лета. Воздух прогревается аж до 30 градусов, а вода до 23. Помимо пляжного отдыха, опытные туристы рекомендуют посетить Ботанический сад, посмотреть на город, прокатившись на колесе обозрения и, конечно же, полакомиться хачапури по-аджарски, ведь Батуми — столица Аджарии.

Олюдениз, Турция

Это незаезженный курорт, который совмещает в себе чистейшие пляжи, леса с хвойными деревьями и прозрачную воду яркого лазурного цвета. В июне температура воздуха варьируется в пределах 27-30 градусов тепла, а вода успевает прогреться до 25 градусов.

Помимо купания, здесь можно заняться параглайдингом, прогуляться по Ликийской тропе или отправиться в соседний Фетхие, чтобы полюбоваться каньоном Саклыкент, пишет портал «Вокруг света».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru