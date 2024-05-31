Семь правил турецкого этикета, которые нельзя нарушать туристу

Турция является одной из самых гостеприимных стран. Но все же здесь есть некоторые правила этикета, нарушив которые, к туристу могут отнестись негативно. Вот семь самых распространенных.

Нарушать дресс-код

Вообще в плане одежды Турция считается весьма толерантной страной. Но вот в провинциальных местностях стоит относиться к выбору наряда внимательнее, особенно если вы собираетесь посетить мечеть. Дело в том, что здесь не принято посещать религиозные места в шортах и коротких юбках. А на пляжах ни в коем случае нельзя загорать топлес, даже если вы лежите на животе. Это считается вульгарным поведением.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Наводить красоту на людях

В России часто можно увидеть такую картину: женщина, сидя в метро или в ресторане, поправляет макияж. Но вот в Турции такая привычка считается очень некультурной. Если вам нужно припудрить носик или обновить помаду, стоит уединиться в дамской комнате.

Кстати, говоря о макияже, стоит отметить, что здесь не принято наносить так называемый боевой раскрас. Ни в вечернее, ни тем более в дневное время суток.

Употреблять на улицах спиртное

Здесь дело не только в этикете. В стране на законодательном уровне запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах. То же самое касается и курения. Уже более четырех лет это правило действует во всех провинциях.

Фотографировать окружающих

Это в России люди могут снимать все что угодно. А вот в Турции стоит быть осторожнее. Даже если вы захотите сфотографироваться сами на фоне какой-то достопримечательности, а в кадр случайно попадет кто-то из местных, можно нарваться на скандал. Поэтому сперва лучше убедиться, что поблизости никого нет, а уже потом делать снимок.

А еще в стране действует запрет на фото- и видеосъемку государственных зданий. Поэтому лучше уточнять у охранников, что за тип объекта перед вами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Есть в общественном месте во время Рамадана

Этот пост у мусульман длится целый месяц. Во время него воздерживаются от еды и питья в светлое время суток. Считается, что лакомиться при постящихся в таком случае — неуважительно.

Сидеть, скрестив ноги

Столь безобидная поза может серьезно оскорбить местных. Здесь скрещенные ноги расценивают как проявление неуважения к окружающим. Если увидят, что вы так сидите, могут публично сделать замечание.

Предложить разделить счет

В Турции существует негласное правило — за обед или ужин платит исключительно тот, кто пригласил. Предложить разделить счет здесь сочтут бестактным. Особенно, если встреча проходила в деловом, а не дружеском формате, говорится на портале Turlly.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru