Семь простых правил, которые помогут выспаться в самолете

Одна из самых изматывающих частей отпуска — это перелет. Особенно, если лететь не каких-нибудь три часа, а целых восемь или даже больше. В таком случае самое разумное решение — хорошенько выспаться. Следуя этим простым советам, вы сможете хорошо отдохнуть, так что в место назначения прибудете свежим и бодрым.

Выбирайте сидение у окна

Во-первых, так у вас будет чуть больше места, чем у тех, кто сидит у прохода. А, во-вторых, вы всегда сможете опереться головой. Но самое главное, вас не будут беспокоить соседи просьбой пропустить их в туалет. Это особенно важно для тех, у кого чуткий сон.

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Не берите места в последнем ряду

Они хороши только для тех, кто не планирует спать и летит недалеко. А вот на больших расстояниях такие места не очень комфортны. А все потому что спинка у них не откидывается, так что вы не сможете принять удобное положение.

Запаситесь водой

В самолете достаточно сухой воздух, который быстро приводит организм в состояние обезвоживания. Именно оно и является одной из главных причин бессонницы. Чтобы вам было легче заснуть, следите за водным балансом в организме.

Наклонитесь вперед

Когда вы поудобнее устроитесь в кресле, постарайтесь слегка податься телом вперед. В таком положении сердечный ритм автоматически снижается, и тело переходит в спокойный режим. В результате заснуть становится гораздо легче.

Наденьте удобную одежду

Не стоит наряжаться в тесную обувь на каблуках, узкие джинсы и синтетические кофточки. Выбирайте просторную одежду из дышащих тканей, а также обувь на плоском ходу. Так вы сможете по-настоящему расслабиться и отдохнуть.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Не налегайте на тяжелую пищу

Чем плотнее будет ваш перекус, тем сложнее вам будет засыпать. Если есть возможность, лучше сделать выбор в пользу нежирного мяса и зеленых овощей.

А еще учтите, что перед сном температура тела немного снижается. Поэтому, чтобы ускорить засыпание, можно съесть мороженое или выпить стакан холодной воды.

Обзаведитесь маской для сна и подушкой для шеи

Чтобы организм мог как следует расслабиться, необходимо снять напряжение с шеи. Для этого используйте подушку, которая избавит мышцы от необходимости держать вашу голову. А еще используйте маску для глаз — так вы не будете отвлекаться на лампочки и прочие раздражители в салоне, советует портал Gazeta.ru.

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