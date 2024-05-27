Семь вещей, которые не стоит класть в чемодан: лучше оставить их в ручной клади

Собираясь в отпуск, нужно тщательно подойти к вопросу сбора чемодана. Важно подготовить все необходимое и ничего не забыть. Вот только некоторые туристы не задумываются о том, что далеко не все вещи стоит класть в чемодан — некоторые лучше оставить для ручной клади. И вот почему.

Документы

Во-первых, всегда стоит держать в уме вероятность потери багажа. И если в нем окажется просто одежда, это будет неприятно, но не так болезненно, как если вы потеряете паспорт, билеты или документы, подтверждающие бронирование в отеле.

Во-вторых, доставать из багажа нужные бумаги попросту неудобно. Лучше всегда иметь их под рукой.

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Лекарства

Нельзя предугадать момент, в который вам станет плохо. Особенно, если у вас есть какие-то специфические заболевания или аллергии. Что уж говорить, даже обычное вздутие или диарея могут настигнуть в самый неподходящий час. Поэтому мини-аптечку стоит держать при себе. Особенно это выручает в ситуациях, когда вы уже прилетели, а багаж задерживают. Так вам не придется бегать по аптекам в незнакомой стране.

Деньги и другие ценные вещи

Здесь ситуация примерно та же, что и с документами. Украшения, банковские карты и наличка не должны храниться в чемодане. Вас могут обворовать, а чемодан с легкостью может потеряться. Лучше держать все ценное в небольшой сумке.

Зарядка от телефона

Даже если вы выходили из дома с полностью заряженным телефоном, лучше держать зарядку поблизости. Пока вы добираетесь до аэропорта и ждете рейс, смартфон может сесть, и без него вам будет непросто ориентироваться в новом месте. К тому же, родственники могут начать переживать, если от вас долго не будет никаких новостей.

Теплая одежда

Это не значит, что в ручной клади нужно тащить весь свой гардероб. Но если вы летите в жаркую страну, все же оставьте при себе ветровку или теплую кофту. Неизвестно, какой будет погода, когда вы доберетесь, но в случае похолодания вам будет гораздо комфортнее добираться до отеля.

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Техника

Фотоаппараты, ноутбуки и другие предметы могут серьезно пострадать при загрузке багажа в самолет. А все потому что иногда сотрудники обращаются с ними очень небрежно, кидая и пиная, как вздумается.

Покупки, по которым вы хотите получить такс-фри

Если у вас с собой имеются товары, за которые вы хотите вернуть налоги, на таможне вас могут попросить их показать. Вот только если купленные вещицы окажутся в багаже, то предъявить вы их не сможете, а в возврате такс-фри вам откажут, пишет портал «‎Сравни».

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