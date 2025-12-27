Городовой / Город / Съёмщик с характером: петербуржец устроил огненный протест против выселения
Опубликовано: 27 декабря 2025 20:58
В отношении подозреваемого в поджоге возбуждено уголовное дело.

В Невском районе Санкт-Петербурга полицией был задержан мужчина 60 лет, обоснованно подозреваемый в умышленном поджоге жилого помещения на Октябрьской набережной.

Инцидент произошёл 25 декабря, после того как хозяева потребовали, чтобы арендатор покинул квартиру. В результате возгорания имущество получило значительные повреждения: сильно пострадала мебель и испорчена бытовая техника — в числе сгоревших вещей оказались стеллаж, холодильник, угловой шкаф, микроволновая печь и комод.

Из людей никто не пострадал. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного уничтожения чужого имущества.

Задержание подозреваемого состоялось 26 декабря. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейших следственных действий.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
