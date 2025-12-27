Съёмщик с характером: петербуржец устроил огненный протест против выселения

В Невском районе Санкт-Петербурга полицией был задержан мужчина 60 лет, обоснованно подозреваемый в умышленном поджоге жилого помещения на Октябрьской набережной.
Инцидент произошёл 25 декабря, после того как хозяева потребовали, чтобы арендатор покинул квартиру. В результате возгорания имущество получило значительные повреждения: сильно пострадала мебель и испорчена бытовая техника — в числе сгоревших вещей оказались стеллаж, холодильник, угловой шкаф, микроволновая печь и комод.
Из людей никто не пострадал. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного уничтожения чужого имущества.
Задержание подозреваемого состоялось 26 декабря. Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейших следственных действий.
