Уникальные корни в Петербурге: петербурженка пыталась доказать свою принадлежность к малочисленным народам Севера

Опубликовано: 12 ноября 2025 14:03
В свидетельстве о рождении у женщины национальность обозначена как «русская».

В Санкт-Петербурге местная жительница Татьяна Маркова обратилась в суд с просьбой признать её вепсскую национальность. Женщина заявила, что её дед и бабушка по отцу были вепсами, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Маркова подчеркнула, что семья отца сохраняла язык и традиции, связанные с вепсским происхождением, но в документах указано, что он "русский".

Заявительница объяснила, что признание её представительницей малочисленного народа требуется для получения льгот, положенных коренным жителям Севера. Суд рассмотрел обстоятельства дела и не удовлетворил её просьбу.

Решение было принято в Московском районном суде города.

Суд указал, что по Гражданскому процессуальному кодексу определение национальности не связано с каким-либо юридическим последствием.

Отмечалось также, что соблюдение семейных языковых и культурных традиций не требует обращения в судебные инстанции.

Автор:
Юлия Аликова
Город
