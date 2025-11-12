Уникальные корни в Петербурге: петербурженка пыталась доказать свою принадлежность к малочисленным народам Севера

В Санкт-Петербурге местная жительница Татьяна Маркова обратилась в суд с просьбой признать её вепсскую национальность. Женщина заявила, что её дед и бабушка по отцу были вепсами, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.
Маркова подчеркнула, что семья отца сохраняла язык и традиции, связанные с вепсским происхождением, но в документах указано, что он "русский".
Заявительница объяснила, что признание её представительницей малочисленного народа требуется для получения льгот, положенных коренным жителям Севера. Суд рассмотрел обстоятельства дела и не удовлетворил её просьбу.
Решение было принято в Московском районном суде города.
Суд указал, что по Гражданскому процессуальному кодексу определение национальности не связано с каким-либо юридическим последствием.
Отмечалось также, что соблюдение семейных языковых и культурных традиций не требует обращения в судебные инстанции.
Ранее сообщалось, что петербургский предприниматель ответит перед судом за столкновение плавсредств на реке Большая Невка.