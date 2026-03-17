Сею томаты в марте только так: получаю крепкую рассаду без вытягивания и болезней

Опубликовано: 17 марта 2026 17:21
 Проверено редакцией
Март — лучшее время для посева томатов.

В отличие от январских и февральских посевов, растения получают больше света и растут более крепкими. Об этом пишет автор Дзен-канала "Сад огород life".

В чем выращивать

Подойдут как отдельные стаканчики, так и общие контейнеры. Томаты спокойно переносят пересадку, поэтому пикировка им даже полезна. Новичкам проще использовать стаканы около 0,5 л — в них удобно выращивать рассаду до 2 месяцев.

Подготовка семян

Перед посевом семена желательно обеззаразить. Простой способ — замочить их на 30 минут в растворе антисептика, затем слегка просушить.

Как сеять правильно

Удобнее сеять в общий контейнер с последующей пикировкой. Грунт насыпают, оставляя пару сантиметров до края, слегка уплотняют и раскладывают семена на расстоянии 3–4 см.

После этого:

  • увлажняют из пульверизатора

  • присыпают лёгкой смесью (песок, биогумус, кокос)

  • снова слегка опрыскивают

Такой слой помогает быстрее прорасти семенам и не даёт образоваться плотной корке.

Ёмкость накрывают плёнкой или пакетом, создавая эффект теплицы, и ставят в тёплое место. После появления всходов укрытие убирают.

Автор:
Александр Асташкин
