Шашлык без мангала: готовим свинину в духовке настолько сочной, что гости посчитают вас лжецом

Вы думаете, что сочный, ароматный шашлык с дымком можно приготовить только на углях? Спешим вас разуверить — ваша домашняя духовка справится не хуже, если знать один маленький, но очень важный секрет. Он превратит обычную свиную шею в нежнейшее мясо, которое будут расхватывать в первую очередь.
Главный фокус этого рецепта — не маринад, а предварительная обжарка. Нарежьте свинину толстыми стейками и обжарьте на раскалённой сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Именно этот шаг «запечатает» соки внутри каждого куска. Посыпьте мясо приправой для гриля прямо на сковороде — так специи раскроются максимально.
Дальше — волшебство тушения. На противень выложите «подушку» из красного лука полукольцами, сверху — обжаренные стейки. А теперь ключевой момент: смешайте грибы с соусом из майонеза, соевого соуса и чеснока, выложите поверх мяса и накройте всё влажным пергаментом. Эта импровизированная крышка создаст внутри эффект пароварки и не даст свинине высохнуть.
Через час томления в духовке при 200°C вы получите не просто запечённое мясо. Луковая подушка карамелизуется, грибы пропитаются соком, а каждый кусок свинины будет буквально таять во рту, сохранив всю сочность, как у лучшего шашлыка. Проверено — гости обязательно спросят рецепт.