Городовой / Общество / Шавы, вейпы, 22 ларька: этот проспект Петербурга был туристическим, а теперь превратился в базарный ряд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не ударит в голову: секреты выбора игристого от сомелье Общество
Петербург в 2025‑м ликвидировал свыше 200 стихийных свалок — треть адресов «сдали» сами горожане Город
Крепость под Петербургом, которая готовилась ко всем войнам — и не участвовала ни в одной Город
Зима и кожа рук: Роспотребнадзор назвал главные правила — о самом важном обычно вспоминают последним Город
Понедельник с подвохом: петербуржцев предупредили об ухудшении погоды Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Шавы, вейпы, 22 ларька: этот проспект Петербурга был туристическим, а теперь превратился в базарный ряд

Опубликовано: 21 декабря 2025 16:30
Невский
Шавы, вейпы, 22 ларька: этот проспект Петербурга был туристическим, а теперь превратился в базарный ряд
Фото: Городовой.ру

Пройти нормально по нему не выходит, все загородили продавцы.

Главная улица Петербурга стремительно теряет лоск. Вместо роскошных бутиков и флагманских магазинов на проспекте всё чаще появляются заведения, которые портят его исторический облик. Почему главная туристическая артерия города стала рассадником шавермы, букмекеров и курительных лавок. Речь, разумеется, о Невском.

Что говорят эксперты

Невский проспект перестал быть парадной витриной города. По мнению аналитиков, это началось с ухода международных брендов и сокращения туристов.

Освободившиеся помещения стали быстро заполнять арендаторы, ориентированные на быстрые деньги: шавермы, столовые, букмекерские конторы, вейп-шопы и кричащие сувенирные лавки.

Директор «Книжной лавки писателей» Виталий Фёдоров сетует: проспект, известный роскошью и единым фасадом, теперь завален «яркими, кричащими и режущими глаз вывесками».

Эксперты предупреждают: такая деградация торговли может снизить не только средний чек, но и уровень гостей города, что приведёт к маргинализации главной улицы. Новые бренды теперь открываются в торговых центрах, а не на Невском, считая такую аренду убыточной.

Невский проспект рискует превратиться из культурно-исторической витрины в хаотичный базар. Без регулирования состава арендаторов и внешнего вида вывесок главная улица города продолжит терять своё лицо, уступая место тому, что приносит деньги здесь и сейчас, а не сохраняет дух места для будущих поколений.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью