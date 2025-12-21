Шавы, вейпы, 22 ларька: этот проспект Петербурга был туристическим, а теперь превратился в базарный ряд

Главная улица Петербурга стремительно теряет лоск. Вместо роскошных бутиков и флагманских магазинов на проспекте всё чаще появляются заведения, которые портят его исторический облик. Почему главная туристическая артерия города стала рассадником шавермы, букмекеров и курительных лавок. Речь, разумеется, о Невском.
Что говорят эксперты
Невский проспект перестал быть парадной витриной города. По мнению аналитиков, это началось с ухода международных брендов и сокращения туристов.
Освободившиеся помещения стали быстро заполнять арендаторы, ориентированные на быстрые деньги: шавермы, столовые, букмекерские конторы, вейп-шопы и кричащие сувенирные лавки.
Директор «Книжной лавки писателей» Виталий Фёдоров сетует: проспект, известный роскошью и единым фасадом, теперь завален «яркими, кричащими и режущими глаз вывесками».
Эксперты предупреждают: такая деградация торговли может снизить не только средний чек, но и уровень гостей города, что приведёт к маргинализации главной улицы. Новые бренды теперь открываются в торговых центрах, а не на Невском, считая такую аренду убыточной.
Невский проспект рискует превратиться из культурно-исторической витрины в хаотичный базар. Без регулирования состава арендаторов и внешнего вида вывесок главная улица города продолжит терять своё лицо, уступая место тому, что приносит деньги здесь и сейчас, а не сохраняет дух места для будущих поколений.
