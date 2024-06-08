Шесть тем, которые нельзя обсуждать с попутчиками в поезде: нарветесь на скандал

Многим людям знаком так называемый «‎эффект попутчика». Это когда незнакомому человеку можно с легкостью излить душу, ведь потом вы вряд ли встретитесь. Действительно, с соседями по купе порой приятно поболтать, чтобы скоротать время. Но есть темы, которые лучше не затрагивать во избежание конфликта. Вот главные из них.

Здоровье

Пожилые попутчики зачастую сами поднимают эту тему. Например, они могут пожаловаться на проблемы с давлением или рассказать о том, как устали от походов в больницу. В таком случае можно лишь выслушать собеседника, но не расспрашивать его о тех или иных проблемах со здоровьем. Это некрасиво и нарушает личные границы человека.

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Зарплата

Обсуждать, кто сколько зарабатывает — это моветон. Сейчас даже близкие друзья, родственники и коллеги не раскрывают такую информацию, поэтому со случайными людьми заводить подобные разговоры точно не стоит. И уж тем более давать оценочные комментарии в духе: «За что такие деньги?» или «М-да, маловато».

Личные планы и цели

У каждого человека есть свои планы на жизнь, но обсуждать их с малознакомыми людьми — так себе идея. Например, если один человек смыслом своей жизни видит семью и детей, а второй — карьеру, это может стать серьезным камнем преткновения. А споры и ругань в поездке никому не нужны.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Возраст и семейные узы

Не стоит спрашивать у попутчика, сколько ему лет. А еще не нужно пытаться предположить, кем приходятся друг другу соседи по купе. Например, бывают ситуации, когда вместе едут две сестры, но попутчик принимают старшую из них за маму. Это некрасиво и неприятно для человека, так что любые догадки лучше не озвучивать.

Внешность

Не стоит расспрашивать человека о его татуировках, прическе и прочих особенностях внешности. Также не стоит обращаться к попутчику с вопросами в духе: «‎А поделитесь контактом косметолога/зубного/хирурга». Если человек сам не заводит эту тему, то и вы не инициируйте.

Кстати, к стилю одежды это тоже относится. Не стоит комментировать наряд, даже если он кажется вам вычурным или неудобным.

Политика

Столь непростую тему вообще не принято обсуждать в обществе, а начинать подобные разговоры в поезде с человеком, с которым вы будете вынуждены еще какое-то время ехать, точно не стоит. То же самое касается и религии.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru