Шкафы всегда будут благоухать: положите в них этот самодельный ароматизатор

Чтобы в шкафах всегда стоял приятный свежий аромат, совсем не обязательно покупать дорогие ароматизированные саше. Ведь их можно сделать самим с помощью пары копеечных средств.

Вам понадобятся рис и любое эфирное масло. Выложите пару столовых ложек зерен на влажную салфетку или нетканую тряпку для уборки. Капните немного масла, а затем завяжите салфетку на узел.

Поместите готовый мешочек на одну из полок. Он будет наполнять шкаф приятным ароматом в течение длительного времени, а когда запах станет менее интенсивным, добавьте еще немного масла, советует Дзен-канал «Советы для дома».

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