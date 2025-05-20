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Психиатрия, эпилепсия и слепота: с какими болезнями теперь нельзя садиться за руль и как это будут проверять

20 мая 2025 08:32
водитель, лишение прав, штрафы
Психиатрия, эпилепсия и слепота: с какими болезнями теперь нельзя садиться за руль и как это будут проверять
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Как работает новая система аннулирования водительских удостоверений и как их можно восстановить после лечения?

ГИБДД сможет автоматически аннулировать водительские права, если у водителя обнаружат заболевание из группы риска на любом приеме у врача. Новые правила вводят дополнительные ограничения для людей, страдающих определенными заболеваниями.

Важно разобраться в том, как это будет работать и какие права есть у водителей в такой ситуации.

Законопроект: аннулирование прав при выявлении противопоказаний

Комитет Госдумы по транспорту доработал законопроект правительства, который в случае принятия позволит аннулировать водительские удостоверения граждан, у которых на любом приеме у врача (включая диспансеризацию) выявлены противопоказания к вождению.

Законопроектом предусматривается новая процедура проверки здоровья водителей. В случае если признаки медицинского противопоказания к вождению выявит врач на приеме, диспансеризации или медосмотре, он направит водителя на внеочередное обследование.

В случае если оно подтвердит наличие болезни, информацию об этом внесут в базу данных Минздрава. Также она автоматически поступит в ГИБДД, которая примет решение об аннулировании водительского удостоверения. Система предусматривает автоматический обмен информацией между медицинскими учреждениями и ГИБДД, что должно ускорить процесс аннулирования прав.

Повторное обследование: три месяца на подтверждение или опровержение диагноза

Поправки ко второму чтению описывают условия повторного обследования: на него водителю дается три месяца, во время которых права продолжают действовать, а само обследование можно проходить только в медицинской организации с лицензией.

Как пишет «Газета.Ru», предусмотрена и процедура возврата аннулированных прав после лечения. Для того, чтобы их восстановить, придется пройти медкомиссию и проверку на отсутствие противопоказаний. После успешного лечения водитель может вернуть права, пройдя медкомиссию и подтвердив отсутствие противопоказаний к вождению.

Езда без прав: штраф и эвакуация автомобиля

Попавшемуся за рулем с аннулированными правами грозит та же ответственность, как и в случае езды без водительского удостоверения — штраф от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей с эвакуацией машины на спецстоянку.

Управление автомобилем с аннулированными правами приравнивается к езде без прав и влечет за собой серьезное наказание.

Список заболеваний: психиатрия, эпилепсия и слепота

Заболевания, при которых противопоказано управлять транспортными средствами, описываются в перечне, утвержденном постановлением правительства РФ № 1604 от 29 декабря 2014 года. В первую очередь это психические заболевания и расстройства личности: шизофрения, органические психические расстройства, невротические расстройства, расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, умственная отсталость.

Список заболеваний утвержден на законодательном уровне и подлежит соблюдению всеми медицинскими учреждениями.

Ограничения: психоактивные вещества, вестибулярный анализатор и зрение

Нельзя водить автомобиль с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, эпилепсией, а также при слепоте обоих глаз и ахроматопсии (невозможность различать цвета). Среди ограничений к управлению легковыми автомобилями также заболевания любой этиологии, вызывающие нарушение функции вестибулярного анализатора, хронические заболевания оболочек глаза и другие состояния.

Ограничения распространяются на разные категории заболеваний и предназначены для обеспечения безопасности дорожного движения.

Параметр Описание
Основание для лишения прав Выявление у водителя на любом приёме у врача (включая диспансеризацию) заболеваний из перечня медицинских противопоказаний к вождению.
Процедура Врач направляет на внеочередное обследование (до 3 месяцев), по результатам которого данные вносятся в базу Минздрава и передаются в ГИБДД.
Действия ГИБДД Автоматическое аннулирование водительского удостоверения при подтверждении противопоказаний; уведомление водителя.
Повторное обследование и восстановление прав Водителю даётся 3 месяца на обследование в лицензированной медорганизации; после лечения и подтверждения отсутствия противопоказаний - восстановление прав через медкомиссию.
Ответственность за вождение с аннулированными правами Штраф от 5 000 до 15 000 рублей, эвакуация автомобиля на спецстоянку.
Основные группы заболеваний, приводящих к лишению прав - Психические заболевания и расстройства личности (шизофрения, органические психические расстройства, невротические расстройства, умственная отсталость).
- Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (алкоголь, наркотики).
- Эпилепсия.
- Слепота обоих глаз, ахроматопсия (невозможность различать цвета).
- Заболевания, вызывающие нарушение функции вестибулярного аппарата.
- Хронические заболевания оболочек глаза и другие состояния, препятствующие безопасному управлению ТС.
Законодательная база Законопроект принят в первом чтении в 2022 году, дорабатывается ко второму чтению.
Перечень заболеваний утверждён постановлением Правительства РФ №1604 от 29.12.2014.
С 2023 года введены новые правила аннулирования прав по медицинским показаниям.
Особенности доступа к информации ГИБДД получает доступ только к сведениям о допуске/недопуске водителя к управлению, без доступа к полной истории болезни (соблюдение врачебной тайны).
Периодичность медосмотра Ранее - раз в 10 лет, теперь возможны внеочередные обследования при выявлении заболеваний.
Дополнительные условия для инвалидов Возможность управлять ТС с автоматической коробкой передач или с ручным управлением при отсутствии противопоказаний.
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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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