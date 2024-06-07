Сходить к врачу, поменять деньги и не только: семь дел, про которые важно не забыть перед отпуском

Если отпуск проходит не лежа на диване, а в путешествии, важно много чего предусмотреть. Чтобы все прошло по плану и без лишнего стресса, обо всем нужно позаботиться заранее. Вот список дел, на который можно опираться.

Посетить врачей

За месяц до долгожданного отдыха стоит заняться своим здоровьем. Вряд ли вы захотите мучиться от зубной боли, находясь на райском пляже. Кроме того, для визита в некоторые страны могут понадобиться прививки. А если делать их в последние дни перед вылетом, можно слечь с температурой.

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Оплатить счета

Погасите все имеющиеся задолженности, чтобы не пришлось переживать о том, что вас могут не выпустить из страны. Если планируете отъезд надолго, возможно, имеет смысл на время отключить услуги интернета и телевидения.

Перекрыть воду и газ

Перед поездкой стоит перекрыть подачу воды, чтобы случайно не затопить соседей. Подкрутите вентиль на стояках холодного и горячего водоснабжения. Если квартира газифицирована, отключить стоит и газ. Кроме того, лучше отсоединить все электроприборы от розеток.

Источник фото: Legion-Media

Поменяйте деньги

Если отправляетесь за рубеж, имеет смысл заранее приобрести валюту. Далеко не во всех странах есть возможность обменять рубли на месте. А российские карты за границей почти нигде не работают.

Создать список важных номеров

Выпишите себе все номера, которые могут пригодиться в случае возникновения экстренной ситуации. Понадобятся телефоны посольства России, страховой компании и отеля. Также стоит найти номер скорой, который используется в той стране, куда вы направляетесь.

Выбросьте скоропортящиеся продукты

За день до поездки нужно опустошить холодильник и выбросить все, что может сгнить или покрыться плесенью. Прежде всего это касается «молочки», овощей и фруктов. Иначе по возвращении вас может ждать неприятных сюрприз.

Источник фото: Legion-Media

Скачайте нужные приложения

В чужой стране могут как минимум понадобится скачанные офлайн-карты, сервисы такси и переводчик. Не стоит рассчитывать, что вы сможете загрузить их в аэропорту прилета. Лучше позаботиться обо всем заранее.

Источник фото: Legion-Media