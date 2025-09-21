Шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый: как на РЖД гнут рельсы при укладке на поворотах

Многим кажется, что рельс — это неподвижная железяка, которую никакая сила не согнёт. На деле всё наоборот: длинный рельс достаточно податлив.
Положи его на щебень без креплений — и даже подросток с ломиком заставит сталь послушно изогнуться. Дело в плечах силы: чем длиннее деталь, тем проще её тянуть.
Прямое звено приходит в кривую
На стройке или ремонте дороги рельсы заранее никто «заводом согнутыми» не привозит. Весь процесс делается на месте. Приходит путеукладчик с рельсовозными вагонами и укладочным краном.
С него спускают рельсошпальные звенья прямо на щебёночное основание. В кривых радиусы огромные, поэтому сразу кладут «примерно по оси». Фишка в том, что у решётки для поворотов один рельс делают чуть короче другого.
Ломы и люди — главные «гибочные станки»
После укладки рельсы уже на земле подправляют ломами и усилием нескольких рабочих. Доводят до нужного изгиба буквально вручную. А дальше сцепляют звенья в единый путь. Получается грубая «ломаная линия», что-то вроде сторон многоугольника.
Финальный штрих: машина-хирург
Чтобы из этого многоугольника вышла ровная кривая, по новому пути идёт выправочно-подбивочно-отделочная машина. Она выравнивает профиль по высоте и направление в плане. Там, где только что были резкие изломы, появляются мягкие дуги — готовый поворот железной дороги.
Рельсы не куют на заводе по лекалам. Их гнут на месте ломами и техникой, а окончательную геометрию доводит выправочная машина. Жёсткая сталь под руками железнодорожников превращается в гибкий конструктор.