Городовой / Общество / Шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый: как на РЖД гнут рельсы при укладке на поворотах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый: как на РЖД гнут рельсы при укладке на поворотах

Опубликовано: 21 сентября 2025 09:01
рельсы
Шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый: как на РЖД гнут рельсы при укладке на поворотах
Фото: Городовой.ру

Чтобы поезд безопасно по ним двигался, а пассажиры не испытывали дискомфорт.

Многим кажется, что рельс — это неподвижная железяка, которую никакая сила не согнёт. На деле всё наоборот: длинный рельс достаточно податлив.

Положи его на щебень без креплений — и даже подросток с ломиком заставит сталь послушно изогнуться. Дело в плечах силы: чем длиннее деталь, тем проще её тянуть.

Прямое звено приходит в кривую

На стройке или ремонте дороги рельсы заранее никто «заводом согнутыми» не привозит. Весь процесс делается на месте. Приходит путеукладчик с рельсовозными вагонами и укладочным краном.

С него спускают рельсошпальные звенья прямо на щебёночное основание. В кривых радиусы огромные, поэтому сразу кладут «примерно по оси». Фишка в том, что у решётки для поворотов один рельс делают чуть короче другого.

Ломы и люди — главные «гибочные станки»

После укладки рельсы уже на земле подправляют ломами и усилием нескольких рабочих. Доводят до нужного изгиба буквально вручную. А дальше сцепляют звенья в единый путь. Получается грубая «ломаная линия», что-то вроде сторон многоугольника.

Финальный штрих: машина-хирург

Чтобы из этого многоугольника вышла ровная кривая, по новому пути идёт выправочно-подбивочно-отделочная машина. Она выравнивает профиль по высоте и направление в плане. Там, где только что были резкие изломы, появляются мягкие дуги — готовый поворот железной дороги.

Рельсы не куют на заводе по лекалам. Их гнут на месте ломами и техникой, а окончательную геометрию доводит выправочная машина. Жёсткая сталь под руками железнодорожников превращается в гибкий конструктор.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще