Шторы будут без малейшего залома: без утюга и отпаривателя приводим до шелкового состояния
Шторы будут без малейшего залома: без утюга и отпаривателя приводим до шелкового состояния

Опубликовано: 24 января 2026 23:00
Шторы будут без малейшего залома: без утюга и отпаривателя приводим до шелкового состояния
Глажка длинных занавесок или плотных портьер — настоящее испытание, отнимающее массу времени и сил. Оказывается, можно обойтись без утюга и громоздкого отпаривателя. Есть простой домашний способ, который не только расправит ткань, но и наполнит комнату лёгким свежим ароматом.

Что понадобится

Вам нужен обычный пульверизатор (опрыскиватель для цветов), литр чистой воды и кондиционер для белья с любимым запахом. Важно использовать именно кондиционер, а не ополаскиватель — он обладает смягчающими и антистатическими свойствами.

Как это работает

Разведите одну колпачок кондиционера в литре прохладной воды. Хорошо взболтайте. Равномерно распылите полученный состав на развешенные шторы по всей их длине, слегка смачивая ткань. Не нужно мочить их сильно, достаточно лёгкого увлажнения.

Вода с кондиционером мягко расслабляет волокна ткани, а сила тяжести делает своё дело: через 5–10 минут, когда влага испарится, все складки и замины полностью исчезнут, а шторы станут выглядеть идеально ровными. Дополнительный бонус — в комнате надолго останется приятный, ненавязчивый запах свежести.

Игорь Мустафин
Полезное
