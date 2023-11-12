Шторы в отелях всегда свежие и без стирки: горничные чистят их, не снимая

Как очистить шторы, не снимая их с карниза

У горничных есть пара часов, чтобы прибраться и освежить отельные номера после постояльцев. При этом они успевают очистить даже шторы.

Все благодаря хитрому трюку, который они применяют постоянно. Ткань сотрудницы гостиниц не снимают с карнизов и не отдают в прачечную. А освежают тюль, пока он висит на крючках.

Для этого используют обычное влажное полотенце. Его необходимо скатать в плотный валик и как следует отбить им текстиль. Вся пыль осядет на полу, который останется пропылесосить, а сами шторы вновь будут казаться свежими, пишет автор блога «Новый очаг».

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com