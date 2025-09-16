Лето, кафе и «Севкабель»: любимые уголки Татьяны Булановой в Петербурге

Певица известна не только музыкой, но и своей глубокой связью с городом на Неве.

Певица и актриса Татьяна Буланова — одна из самых ярких звезд российской эстрады. Она родилась в Петербурге, поэтому у певицы много любимых мест в Северной столице.

Прогулки по воде

Татьяна призналась, что обожает все, что связано с водой, и с удовольствием гуляет по набережным Невы. Ее тянет к этим местам, где можно подышать свежим воздухом и насладиться легким ветерком.

А при случае ей нравится совершать прогулки на катерах и небольших корабликах — для неё это способ отвлечься и зарядиться позитивом.

Лучшее время года в Петербурге

Для Булановой особенно ценно лето. В этот сезон, по е словам, Петербург раскрывается по-особому.

«В Петербурге здорово даже в жару, можно посещать как раз кафе и рестораны с верандами, а если удастся встретить что-то у воды, то вообще прекрасно», — цитирует певицу Peterburg2.

Любимые места в центре города

Певица любит обедать в ресторане «Гастрономика сегодня». По ее словам, там красиво, уютно и, что важно, вкусно. Еще одно ее излюбленное место — гастропаб Munch на Марсовом поле.

Буланова отметила «Севкабель» — она была там по работе и оценила, как здорово там организованы концерты и фестивали на Roof Place.

Певица известна не только музыкой, но и своей глубокой связью с городом, где прошла ее жизнь. В планах артистки — продолжать концерты в Петербурге и делиться своим настроением с поклонниками.

Известно, что певица владеет домом между поселками Токсово и Песчаный. Помимо этого дома, Буланова владеет дачным участком на берегу Невы, сообщает сайт все о стройке.рф.



Кроме того, у артистки есть пятикомнатные апартаменты на Васильевском острове.