Городовой / Общество / Лето, кафе и «Севкабель»: любимые уголки Татьяны Булановой в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Лето, кафе и «Севкабель»: любимые уголки Татьяны Булановой в Петербурге

Опубликовано: 16 сентября 2025 14:30
Татьяна Буланова
Лето, кафе и «Севкабель»: любимые уголки Татьяны Булановой в Петербурге
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online

Певица известна не только музыкой, но и своей глубокой связью с городом на Неве.

Певица и актриса Татьяна Буланова — одна из самых ярких звезд российской эстрады. Она родилась в Петербурге, поэтому у певицы много любимых мест в Северной столице.

Прогулки по воде

Татьяна призналась, что обожает все, что связано с водой, и с удовольствием гуляет по набережным Невы. Ее тянет к этим местам, где можно подышать свежим воздухом и насладиться легким ветерком.

А при случае ей нравится совершать прогулки на катерах и небольших корабликах — для неё это способ отвлечься и зарядиться позитивом.

Лучшее время года в Петербурге

Для Булановой особенно ценно лето. В этот сезон, по е словам, Петербург раскрывается по-особому.

«В Петербурге здорово даже в жару, можно посещать как раз кафе и рестораны с верандами, а если удастся встретить что-то у воды, то вообще прекрасно», — цитирует певицу Peterburg2.

Любимые места в центре города

Певица любит обедать в ресторане «Гастрономика сегодня». По ее словам, там красиво, уютно и, что важно, вкусно. Еще одно ее излюбленное место — гастропаб Munch на Марсовом поле.

Буланова отметила «Севкабель» — она была там по работе и оценила, как здорово там организованы концерты и фестивали на Roof Place.

Певица известна не только музыкой, но и своей глубокой связью с городом, где прошла ее жизнь. В планах артистки — продолжать концерты в Петербурге и делиться своим настроением с поклонниками.

Известно, что певица владеет домом между поселками Токсово и Песчаный. Помимо этого дома, Буланова владеет дачным участком на берегу Невы, сообщает сайт все о стройке.рф.

Кроме того, у артистки есть пятикомнатные апартаменты на Васильевском острове.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».