Петербург с высоты: экотропа Дудергофские высоты — естественная вершина города

16 сентября 2025 15:13
Петербург с высоты: экотропа Дудергофские высоты — естественная вершина города
Самая высокая точка Северной столицы — отличная альтернатива шумному центру.

На карте Петербурга это место выглядит крошечной зелёной точкой, но но в реальности здесь начинается экотропа по Дудергофским высотам. Она открывает Петербург с неожиданной стороны: здесь есть холмы с крутыми склонами, широколиственные леса и виды, каких не встретишь больше в городской черте.

Затерянные холмы с видом на город

Дудергофские высоты — памятник природы и высшая точка Санкт-Петербурга. Гора Ореховая, наивысшая здесь, достигает 176 м, обойдя даже Токсовские и Пулковские высоты, максимум которых — 103 м и 75 м соответственно. Маршрут проходит по двум ледниковым грядам — Ореховой и Вороньей (147 м).

Как устроена тропа и что её украшает

Экотропа протяжённостью около 2,5–3 км оборудована смотровыми площадками, скамейками, лестницами и информационными стендами. Она стартует рядом с железнодорожной станцией Дудергоф — бывшей Можайской — и ведёт мимо густого леса, через ложбины, вверх к вершинам.

Рельеф, как из альтернативного Петербурга

Холмы — результат ледникового рельефа Балтийско-Ладожского уступа: крутые склоны (до 30–35°) и холмистые плато придают месту вид настоящих гор, редкий в здешней местности.

Между грядами — глубокие ложбины, одна из которых занята Дудергофским озером, от которого берёт начало река Дудергофка.

Лес — словно южный гость

Здесь, в северных широтах, произрастают широколиственные деревья, что необычно: клён, липа, ясень, клен — редкие гости в этих краях. Они создают мягкий, живой покров, почти южного характера.

Между природой и памятью

Экотропа завершает свой путь у мемориала морякам-авроровцам, а также у фундамента "Швейцарского домика" — императорской постройки Александры Фёдоровны, сохранившегося в виде основания

Юлия Тюрина
Город
