Петербург Исаака Бродского: квартира-мастерская, сохранившая эпоху

Скрытый музей в сердце города, где всё осталось на своих местах.

В шумном центре Петербурга, всего в нескольких шагах от Невского проспекта, есть дом, в котором время будто остановилось.

На площади Искусств, в особняке Голенищева-Кутузова, сохранилась квартира художника Исаака Бродского. Сегодня это музей, о котором знают не все, но именно он открывает Петербург с другой стороны: не парадной, а личной и очень трогательной.

Ученик и наследник традиции

Исаак Израилевич Бродский (1884–1939) вошёл в историю как ученик Ильи Репина, которого мастер называл своей гордостью. Он писал полотна о революции, портреты современников, но в квартире на площади Искусств открывается другой Бродский — коллекционер, интеллигент, человек эпохи.

Дом, где всё сохранилось

В этой квартире художник прожил последние пятнадцать лет жизни. После его смерти, в 1949 году, здесь открыли мемориальный музей — филиал Научно-исследовательского музея Российской академии художеств.

Интерьеры бережно сохранили: картины на стенах, мебель, книги, альбомы, личные вещи. Кажется, хозяин лишь вышел на минуту и вот-вот вернётся.

Атмосфера салона

Ещё в пушкинские времена здесь собирался литературно-музыкальный салон братьев Вильегорских. Бродский продолжил эту традицию: в его гостиной звучала музыка, обсуждали искусство и политику.

Сегодня музей поддерживает атмосферу тех вечеров — в залах проходят камерные концерты и выставки современных художников.

Собрание, равное музею

Бродский ещё при жизни собрал внушительную коллекцию живописи. В экспозицию вошли 50 работ Ильи Репина, десятки произведений Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина, Владимира Серова.

Сам художник мечтал создать музей в Киеве, но после его смерти родственники передали коллекцию Академии художеств. Сейчас в фондах музея около 2300 экспонатов, среди них — свыше 200 собственных картин Исаака Бродского.

Сегодня музей-квартира Исаака Бродского — тихий уголок площади Искусств, где можно увидеть Петербург в зеркале частной жизни художника. Здесь прошлое дышит в каждой детали: в книгах с автографами, в мебели, в полотнах на стенах.