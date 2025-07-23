«Сложность фиксации правонарушения»: как в России будут ловить курильщиков и наказывать их

В условиях активной борьбы с курением в общественных местах, новая законодательная инициатива сенатора Олега Голова ставит вопрос о кардинальных мерах в многоквартирных домах.
По его предложению, борьба с курильщиками в подъездах может потребовать не только увеличения штрафов до 50 тысяч рублей, но и установки камер видеонаблюдения на каждой лестничной площадке.
«Основная проблема — это сложность фиксации правонарушения и доказательства виновности», — отметил политик, подчеркивая, что без доказательной базы борьба с курением превращается в формальность.
Камеры на лестницах — больше чем стресс для курильщика
Идея фиксировать все происходящее при помощи видеонаблюдения вызывает неоднозначную реакцию.
Сторонники говорят о необходимости контроля и повышения безопасности.
«Это не только запрет на курение, но и предупреждение других правонарушений в подъездах», — объясняет сенатор в беседе с РИА Новости.
Люди, живущие в многоквартирных домах, часто жалуются на табачный дым в местах общего пользования, указывая на нанесенный вред здоровью и нарушение закона.
Однако противники инициативы высказывают опасения по поводу приватности и излишнего контроля.
Несмотря на это, законодательство рассматривает варианты баланса между правами граждан и обеспечением безопасности.
Штраф в 50 тысяч — действительно ли это выход?
Расширение штрафных санкций до 50 тысяч рублей — гораздо более серьезная мера по сравнению с нынешними суммами в 500–1500 рублей.
Сенатор Голов опирается на многочисленные обращения граждан, которых раздражает курение в подъездах.
По его словам, «текущие штрафы совершенно не пугают нарушителей».
Однако статистика по этому вопросу отсутствует: Роспотребнадзор не располагает точными данными о числе выявленных нарушений за последние два года.
Именно поэтому в запросе к профильным ведомствам сенатор просит предоставить экспертное мнение — сможет ли увеличение штрафов реально снизить количество нарушений?
Почему это важно — не только про дым
Помимо прямого вреда здоровью и неприятных запахов, курение в подъездах создает и другие риски — ухудшение пожарной безопасности, конфликтные ситуации среди соседей, нарушение комфорта общего проживания.
Введение камер может стать инструментом не только в борьбе с курением, но и обеспечить дополнительный уровень безопасности для жильцов.
Перспективы и вопросы
Сейчас вопрос о внедрении систем видеонаблюдения и ужесточении штрафов продолжает обсуждаться на разных уровнях власти. Активисты в интернете высказывают надежду:
«Если камера поможет поймать курильщика врасплох, возможно, это станет началом конца табачного дыма в подъездах».
В то же время остается открытым вопрос о защите личных границ — как не перейти грань между необходимостью контроля и излишней слежкой.
Предложение сенатора — это попытка найти механизм, который обеспечит соблюдение законов и создаст более комфортные условия для всех жильцов.
Впрочем, как водится с изменениями в жилом секторе, результат зависит от качества реализации, а выдержат ли жильцы новые меры без дополнительных конфликтов — покажет время.