«Сложность фиксации правонарушения»: как в России будут ловить курильщиков и наказывать их

Курение в подъезде — дело не только привычки, но и безопасности.

В условиях активной борьбы с курением в общественных местах, новая законодательная инициатива сенатора Олега Голова ставит вопрос о кардинальных мерах в многоквартирных домах.

По его предложению, борьба с курильщиками в подъездах может потребовать не только увеличения штрафов до 50 тысяч рублей, но и установки камер видеонаблюдения на каждой лестничной площадке.

«Основная проблема — это сложность фиксации правонарушения и доказательства виновности», — отметил политик, подчеркивая, что без доказательной базы борьба с курением превращается в формальность.

Камеры на лестницах — больше чем стресс для курильщика

Идея фиксировать все происходящее при помощи видеонаблюдения вызывает неоднозначную реакцию.

Сторонники говорят о необходимости контроля и повышения безопасности.

«Это не только запрет на курение, но и предупреждение других правонарушений в подъездах», — объясняет сенатор в беседе с РИА Новости.

Люди, живущие в многоквартирных домах, часто жалуются на табачный дым в местах общего пользования, указывая на нанесенный вред здоровью и нарушение закона.

Однако противники инициативы высказывают опасения по поводу приватности и излишнего контроля.

Несмотря на это, законодательство рассматривает варианты баланса между правами граждан и обеспечением безопасности.

Штраф в 50 тысяч — действительно ли это выход?

Расширение штрафных санкций до 50 тысяч рублей — гораздо более серьезная мера по сравнению с нынешними суммами в 500–1500 рублей.

Сенатор Голов опирается на многочисленные обращения граждан, которых раздражает курение в подъездах.

По его словам, «текущие штрафы совершенно не пугают нарушителей».

Однако статистика по этому вопросу отсутствует: Роспотребнадзор не располагает точными данными о числе выявленных нарушений за последние два года.

Именно поэтому в запросе к профильным ведомствам сенатор просит предоставить экспертное мнение — сможет ли увеличение штрафов реально снизить количество нарушений?

Почему это важно — не только про дым

Помимо прямого вреда здоровью и неприятных запахов, курение в подъездах создает и другие риски — ухудшение пожарной безопасности, конфликтные ситуации среди соседей, нарушение комфорта общего проживания.

Введение камер может стать инструментом не только в борьбе с курением, но и обеспечить дополнительный уровень безопасности для жильцов.

Перспективы и вопросы

Сейчас вопрос о внедрении систем видеонаблюдения и ужесточении штрафов продолжает обсуждаться на разных уровнях власти. Активисты в интернете высказывают надежду:

«Если камера поможет поймать курильщика врасплох, возможно, это станет началом конца табачного дыма в подъездах».

В то же время остается открытым вопрос о защите личных границ — как не перейти грань между необходимостью контроля и излишней слежкой.

Предложение сенатора — это попытка найти механизм, который обеспечит соблюдение законов и создаст более комфортные условия для всех жильцов.

Впрочем, как водится с изменениями в жилом секторе, результат зависит от качества реализации, а выдержат ли жильцы новые меры без дополнительных конфликтов — покажет время.