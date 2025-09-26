Где искать золотую осень Петербурга: лучшие парки и тихие уголки

Северная столица и Ленобласть наполнены садами и парками, которые покажут яркие краски осени.

Золотая осень — одно из самых красивых и трогательных времен года в Петербурге.

Это короткий, но яркий сезон, когда город и его окрестности окрашиваются в теплые оттенки желтого, оранжевого и красного.

Самое время выгулять пальто и отправиться на прогулку, чтобы насладиться осенними красками. Особенно это приятно делать, когда на улице тихое перемирие с погодой и не идет дождь.

Где лучше гулять?

Если хочется уехать чуть дальше города, то в Ленинградской области есть множество фантастических парков, где осень особенно красива.

Павловск, Гатчина и Пушкин — известные и любимые места для прогулок. Но стоит заглянуть и в Монрепо под Выборгом — это единственный в России скальный пейзажный парк, пишет vizitspb.ru.

Там золотые листья на фоне серых скал и тихой воды — такой контраст выглядит невероятно живописно.

Монрепо имеет долгую историю — с 1760 года это загородная усадьба с парком в английском стиле. Осенью здесь особенно ярко и атмосферно.

Для тех, кто любит природу и лесные прогулки, отличным выбором станет Линдуловская роща — один из древнейших искусственных лесов России.

Там растут лиственницы, сосны, пихты и туи, а через рощу протекает река. Это место для настоящего погружения в осеннюю природу и тишину, сообщает Природа России.

Осень в центре Петербурга

В самом городе тоже немало мест, где осенние краски можно оценить по достоинству. Таврический сад — тихое и зеленое пространство в центре, где приятно гулять у пруда.

В прохладный день можно заглянуть в оранжерею.

Обязательно стоит посетить Летний сад — один из самых знаменитых парков Петербурга. Прямые аллеи, мраморные статуи и фонтаны создают ощущение чего-то праздничного и величественного.

В осенние дни здесь много мягкого света и золотой листвы, а еще Летний сад ассоциируется с творчеством Пушкина, поэт просто обожал осень и часто прогуливался там.

Еще один парк в городе, который любят в любую погоду, — Михайловский сад с его просторными аллеями и зеленью. Здесь чувствуешь себя как в английском парке с тонкой архитектурой, пишет КП.

Что еще посмотреть?

Не забывайте про дворцовые парки — Царское Село с его великолепными аллеями и дворцами, Петергоф с его знаменитыми фонтанами, где осенью листва и вода создают неповторимую картину.

Осенний Петербург в парках и скверах не похож ни на одно другое время года. Воздух свежий и прохладный, вокруг тихо и спокойно.

Под ногами шуршат золотые ковры из листьев, а все вокруг будто приглашает задуматься, расслабиться и просто наслаждаться природой и историей.