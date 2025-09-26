Где искать золотую осень Петербурга: лучшие парки и тихие уголки

Золотая осень — одно из самых красивых и трогательных времен года в Петербурге.
Это короткий, но яркий сезон, когда город и его окрестности окрашиваются в теплые оттенки желтого, оранжевого и красного.
Самое время выгулять пальто и отправиться на прогулку, чтобы насладиться осенними красками. Особенно это приятно делать, когда на улице тихое перемирие с погодой и не идет дождь.
Где лучше гулять?
Если хочется уехать чуть дальше города, то в Ленинградской области есть множество фантастических парков, где осень особенно красива.
Павловск, Гатчина и Пушкин — известные и любимые места для прогулок. Но стоит заглянуть и в Монрепо под Выборгом — это единственный в России скальный пейзажный парк, пишет vizitspb.ru.
Там золотые листья на фоне серых скал и тихой воды — такой контраст выглядит невероятно живописно.
Монрепо имеет долгую историю — с 1760 года это загородная усадьба с парком в английском стиле. Осенью здесь особенно ярко и атмосферно.
Для тех, кто любит природу и лесные прогулки, отличным выбором станет Линдуловская роща — один из древнейших искусственных лесов России.
Там растут лиственницы, сосны, пихты и туи, а через рощу протекает река. Это место для настоящего погружения в осеннюю природу и тишину, сообщает Природа России.
Осень в центре Петербурга
В самом городе тоже немало мест, где осенние краски можно оценить по достоинству. Таврический сад — тихое и зеленое пространство в центре, где приятно гулять у пруда.
В прохладный день можно заглянуть в оранжерею.
Обязательно стоит посетить Летний сад — один из самых знаменитых парков Петербурга. Прямые аллеи, мраморные статуи и фонтаны создают ощущение чего-то праздничного и величественного.
В осенние дни здесь много мягкого света и золотой листвы, а еще Летний сад ассоциируется с творчеством Пушкина, поэт просто обожал осень и часто прогуливался там.
Еще один парк в городе, который любят в любую погоду, — Михайловский сад с его просторными аллеями и зеленью. Здесь чувствуешь себя как в английском парке с тонкой архитектурой, пишет КП.
Что еще посмотреть?
Не забывайте про дворцовые парки — Царское Село с его великолепными аллеями и дворцами, Петергоф с его знаменитыми фонтанами, где осенью листва и вода создают неповторимую картину.
Осенний Петербург в парках и скверах не похож ни на одно другое время года. Воздух свежий и прохладный, вокруг тихо и спокойно.
Под ногами шуршат золотые ковры из листьев, а все вокруг будто приглашает задуматься, расслабиться и просто наслаждаться природой и историей.