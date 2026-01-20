Сколько человек живет в Питере?

В последние годы численность населения Санкт-Петербурга постепенно снижается, и по данным Росстата на 1 января 2025 года она составила 5,6 млн человек. Город — второй по численности населения в России (после Москвы) и третий в Европе (после Москвы и Лондона; если учитывать Стамбул, частично расположенный в Азии, — четвёртый). Это самый северный в мире город с населением более 1 млн жителей. Плотность населения в Санкт-Петербурге — почти 4 тыс. человек на квадратный километр, что делает его одним из самых густонаселённых городов Европы.

Динамика и демография

Не смотря на естественную убыль населения, численность сохраняется благодаря миграционному приросту. В 2024 году он составил более 70 тыс. человек, что в 7,2 раза больше, чем в 2023 году. Средний возраст матерей, рожающих первого ребёнка, — 29 лет. Уровень рождаемости в городе ниже общероссийского: в последние годы коэффициент рождаемости снизился с 1,35 до 1,25 детей на одну женщину, тогда как целевой показатель составлял 1,61 ребёнка.

Распределение по районам

Население в Санкт-Петербурге распределено неравномерно. Лидером по численности является Приморский район — более 700 тыс. жителей. Далее следуют Невский и Выборгский районы, где население каждого превысило 500 тыс. человек. Наименьшая численность — в Кронштадтском районе (около 45 тыс. человек).

Перспективы

Согласно обновлённой стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, власти планируют увеличить численность населения до 5,83 млн человек. Рост предполагается обеспечить преимущественно за счёт притока мигрантов, так как уровень естественной рождаемости остаётся низким.