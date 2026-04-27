Сколько километров от Тулы до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 27 апреля 2026 15:05
 Проверено редакцией
Расстояние от Тулы до Санкт-Петербурга составляет 891 километр по автомобильной трассе. По прямой линии (воздушное расстояние) — 776 километров.

Поезд

По данным на 2026 год, по маршруту Тула — Санкт-Петербург курсируют несколько поездов. Время в пути зависит от типа состава и количества остановок и составляет от 11 часов 32 минут до 14 часов 47 минут.

Некоторые поезда, которые могут ходить по этому маршруту:

  • 082В (двухэтажный состав) — один из самых быстрых вариантов.
  • 030У — двухэтажный поезд.
  • 120В — скорый поезд.

Поезда отправляются с вокзала «Тула 1 Курская» и прибывают в Санкт-Петербург на Московский или Ладожский вокзалы.

Автобус

По маршруту Тула — Санкт-Петербург ходит автобус компании «Евротранс». Отправление из Тулы — в 11:50, прибытие в Санкт-Петербург — в 05:40 следующего дня на набережную Обводного канала, д. 36. Время в пути — около 17 часов 50 минут.

Автомобиль

Расстояние от Тулы до Санкт-Петербурга на машине составляет около 890–900 км. Время в пути при средней скорости около 70 км/ч без остановок — примерно 12 часов 42 минуты.

Маршрут проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. На пути встречаются такие города, как Подольск, Москва, Тверь, Торжок, Великий Новгород.

Маршрут включает два платных участка на трассе М11:

  • с 58 по 149 км (Московская — Тверская область);
  • с 177 по 684 км (Тверь — Санкт-Петербург).
Пономарева Дарина
