Сколько километров от Тулы до Санкт-Петербурга?

Расстояние от Тулы до Санкт-Петербурга составляет 891 километр по автомобильной трассе. По прямой линии (воздушное расстояние) — 776 километров.
Поезд
По данным на 2026 год, по маршруту Тула — Санкт-Петербург курсируют несколько поездов. Время в пути зависит от типа состава и количества остановок и составляет от 11 часов 32 минут до 14 часов 47 минут.
Некоторые поезда, которые могут ходить по этому маршруту:
- 082В (двухэтажный состав) — один из самых быстрых вариантов.
- 030У — двухэтажный поезд.
- 120В — скорый поезд.
Поезда отправляются с вокзала «Тула 1 Курская» и прибывают в Санкт-Петербург на Московский или Ладожский вокзалы.
Автобус
По маршруту Тула — Санкт-Петербург ходит автобус компании «Евротранс». Отправление из Тулы — в 11:50, прибытие в Санкт-Петербург — в 05:40 следующего дня на набережную Обводного канала, д. 36. Время в пути — около 17 часов 50 минут.
Автомобиль
Расстояние от Тулы до Санкт-Петербурга на машине составляет около 890–900 км. Время в пути при средней скорости около 70 км/ч без остановок — примерно 12 часов 42 минуты.
Маршрут проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. На пути встречаются такие города, как Подольск, Москва, Тверь, Торжок, Великий Новгород.
Маршрут включает два платных участка на трассе М11:
- с 58 по 149 км (Московская — Тверская область);
- с 177 по 684 км (Тверь — Санкт-Петербург).