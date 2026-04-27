Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Хабаровска?
Какое расстояние на машине от Санкт-Петербурга до Хабаровска?

Опубликовано: 27 апреля 2026 17:05
 Проверено редакцией
Расстояние от Санкт-Петербурга до Хабаровска по автодорогам составляет около 9 000 км. По прямой линии — примерно 6 200 км. Это расстояние сопоставимо с протяжённостью нескольких крупных российских трасс, например, оно примерно равно четырём трассам Москва — Тюмень.

Интересные факты о маршруте

Путешествие на автомобиле займёт около 5 дней при средней скорости около 70 км/ч без остановок. С учетом остановок на отдых и сон реальная поездка обычно занимает от 8 до 12 дней. За это время водитель преодолеет несколько часовых поясов — разница во времени между Санкт-Петербургом и Хабаровском составляет 7 часов.

Маршрут проходит через множество регионов. Путь пролегает через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Кировскую, Удмуртскую, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую, Иркутскую, Забайкальскую и Амурскую области, а также Хабаровский край.

На трассе есть платные участки. Например, часть пути проходит по трассе М11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург), где есть платные отрезки.

В пути можно увидеть разнообразные ландшафты. От лесов Центральной России до сибирской тайги и дальневосточных пейзажей. Некоторые путешественники отмечают, что дорога через тундру может быть особенно сложной из-за погодных условий и насекомых.

Альтернативный способ добраться — самолёт. По данным на 2026 год, есть прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Хабаровск. Время в пути составляет около 8 часов.

По железной дороге путь также возможен, так как через Хабаровск проходит Транссибирская магистраль. Поездка на поезде из Санкт-Петербурга займёт 5–6 дней.

