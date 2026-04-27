Мясо по-самарски: блюдо, которое тает во рту и удивляет вкусом — неповторимая вкуснятина
Рецепты Кулинария
Мясо по-самарски: блюдо, которое тает во рту и удивляет вкусом — неповторимая вкуснятина

Опубликовано: 27 апреля 2026 16:46
 Проверено редакцией
Иногда кажется, что из мяса уже невозможно придумать что-то новое.

Рецептом домашнего мяса по-самарски поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".

Ингредиенты:

говядина или свинина — 500 г, лук — 2 крупных, растительное масло — 2-3 ст. л., маринованные огурцы — 3-4 шт., сметана — 2-3 ст. л., соль — по вкусу, сахар — пол ч. л., чёрный перец — по вкусу, молотый кориандр — пол ч. л.

Приготовление

Сначала я нарезаю мясо брусочками. Лук режу полукольцами, а огурцы — тонкой соломкой.

Разогреваю сковороду с маслом и обжариваю лук до мягкости и лёгкой прозрачности. Затем добавляю мясо и готовлю до лёгкой золотистой корочки — важно не пересушить. Когда мясо слегка подрумянилось, добавляю огурцы и прогреваю всё вместе пару минут.

Далее добавляю специи: чёрный перец и кориандр. Кладу сметану, перемешиваю и пробую на соль. Если соус получается слишком густым, добавляю немного воды, чтобы добиться нежной, кремовой консистенции.

Накрываю крышкой, убавляю огонь и тушу около 25-30 минут, периодически помешивая. Мясо становится мягким, сочным и буквально тает во рту.

По желанию в конце можно добавить лавровый лист — для более насыщенного аромата.

Подаю с любым гарниром: картофельным пюре, гречкой или просто с хлебом.

Примерное время приготовления: 45 минут

Автор:
Александр Асташкин
