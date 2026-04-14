Сколько лететь от Санкт-Петербурга до Чэнду?

Перелёт из Санкт-Петербурга в Чэнду занимает от 7 часов 40 минут до 9 часов 48 минут в зависимости от рейса. Расстояние между городами составляет около 6200 км.
Прямые рейсы
С марта 2026 года авиакомпания Sichuan Airlines увеличила частоту прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Чэнду. Вылеты осуществляются несколько раз в неделю из аэропорта Пулково (LED) в аэропорт Чэнду Тяньфу (TFU). Время в пути на прямых рейсах — около 8–9 часов, оно может варьироваться в зависимости от погодных условий и типа воздушного судна.
Рейсы с пересадками
Если выбирать перелёт с пересадками, время в пути увеличивается. В таких случаях продолжительность перелёта может достигать 10–20 часов и более, в зависимости от длительности стыковок и расстояния до пересадочных пунктов.
Интересные факты о Чэнду
Чэнду — город в провинции Сычуань, который известен как «столица панд». Здесь расположен крупнейший в мире научно-исследовательский центр по разведению гигантских панд. Туристы могут увидеть этих животных в условиях, приближенных к природным: в бамбуковых рощах и просторных вольерах.
Чэнду также славится сычуаньской кухней, которая отличается остротой и разнообразием блюд. Среди популярных угощений — хого (сычуаньский самовар), лапша даньданьмянь, цыплёнок гунбао и пряное тофу.
Город сочетает древнюю историю и современные технологии. В Чэнду можно посетить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — ирригационную систему Дуцзянъянь, построенную более 2000 лет назад. Также здесь есть современные деловые кварталы с небоскрёбами и развитая инфраструктура.
Чэнду часто называют одним из самых комфортных для жизни городов Китая благодаря расслабленной атмосфере, обилию парков и зелени, а также мягкому климату.