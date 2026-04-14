Яблоки — на шарлотку, кожуру — огурцам: четверть стакана под куст — от зеленцов спасу нет

Кожуру и сердцевину после приготовления шарлотки большинство хозяек выбрасывают. А самые рачительные хозяйки готовят из отходов подкормку для огурцов и других овощей. Способом, как ее сделать и в каких количествах применять, поделилась дачница, читательница журнала «Дачный сезон».
Как рассказала автор совета, применяет метод, о котором вычитала, она несколько лет.
«В первый год, когда его опробовала, первые огурчики собрала на 2 недели раньше, чем обычно. Да и пересадку на грядку после яблочного «коктейля» огурцы и кабачки пережили легче. Сразу пустились в рост».
Как приготовить подкормку для овощных культур
Яблочные очистки собрать, просушить на батарее или на противне в остывающей духовке с открытой дверцей. Хранить их удобно в тканевых мешочках или в старых наволочках. Когда накопится достаточно, можно готовить подкормку.
- Горсть сухой кожуры залить 1 литром кипятка.
- Проварить 5 минут, дать настояться и остыть.
- Когда отвар станет чуть теплым, процедить.
- Добавить 2 чайные ложки сахара.
- Положить четверть пакетика сухих дрожжей.
- Все перемешать, накрыть полотенцем и оставить на 2 дня.
Как подкормить огурцы, кабачки и тыкву
Автор советует развести состав 1:1 с водой и вносить подкормку 1 раз в 7-10 дней, сразу после полива. Под каждое растение вливать по четверти стакана разбавленного коктейля. Как делится дачница, урожай огурцов, кабачков и тыкв у нее всегда отличный.
Почему метод работает?
Хлебопекарные дрожжи содержат огромное количество ценных веществ: витамины группы B (В1, В2, РР), белки, аминокислоты и минеральные вещества. Все это улучшает почву, считают опытные садоводы.
В то же время яблочная кожура содержит калий, а также железо, фосфор и другие микроэлементы, необходимые для гармоничного развития. Огурцы, кабачки и тыквы особо требовательны к калию — этот элемент отвечает за рост плодов и повышение иммунитета растения.
Ранее Городовой рассказал, как правильно применять "Фитоспорин".