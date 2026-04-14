Агроном Давыдова раскрыла, как развести «Фитоспорин»: почему дачники скупают это средство пачками

Опубликовано: 14 апреля 2026 10:11
 Проверено редакцией
Агроном Давыдова раскрыла, как развести «Фитоспорин»: почему дачники скупают это средство пачками
Агроном Давыдова раскрыла, как развести «Фитоспорин»: почему дачники скупают это средство пачками
Правило разведения популярного среди огородников удобрения «Фитоспорин»

Любое появление гнили и грибка на овощах расстраивает дачника. Однако проблемы могут возникнуть только у начинающих, ведь опытные уже давно знают о существовании «Фитоспорина».

Что это за средство

Фитоспорин-М — не яд, а живая армия полезных бактерий. Они попадают на листья и в почву и начинают «поедать» грибки и гниль, оставляя растения в покое. Препарат безопасен настолько, что им можно опрыскивать помидоры за день до того, как сорвать их в салат, рассказала агроном Ксения Давыдова.

Он работает против:

  • Фитофторы;
  • черной ножки;
  • мучнистой росы;
  • любой плесени и пятнистости.

«Фитоспорин — это не волшебная таблетка, а работающая система. Многие дачники жалуются: "Я полил, а фитофтора не прошла!". Ребята, вы же не принимаете антибиотик один день и не ждёте чуда. Бактериям нужно время», - поделилась Ксения Давыдова.

Главная ошибка, по словам агронома со стажем, — разводить препарат и сразу бежать в огород. Концентрату нужно дать 1-2 часа постоять, чтобы бактерии «проснулись». Вторая ошибка — жарить на солнце. Полезные микроорганизмы не любят ультрафиолет, как вампиры. Обрабатывайте утром или вечером.

Как правильно готовить

Многие боятся пасты Фитоспорина — она темная, комковатая, не хочется ее трогать. Агроном Ксения Давыдова успокаивает: это нормально.

Шаг 1. Делаем «закваску»

Возьмите 100 г пасты. Разломайте ее руками на кусочки — это важно, чтобы быстрее разошлась. Залейте 200 мл воды — обычной, комнатной, не кипятком. Все хорошо перемешайте. Паста не растворится полностью, будут комочки.

Шаг 2. Храним умно

Перелейте эту бурую жидкость в пластиковую бутылку или банку с крышкой. Поставьте в темное место. Температура — от комнатной до +30. Если на даче +35, уберите в холодильник. Концентрат живет месяцами.

Шаг 3. Разводим под задачу

Одна столовая ложка концентрата на 10 литров воды — это универсальная формула. Для опрыскивания листьев — та же ложка на 10 л воды. Заливаете в опрыскиватель и проходитесь по всем грядкам. Для полива под корень — пропорция та же. Поливаете, как обычно, но уже с бактериями. Для замачивания семян и корней рассады — тут слабее. На стакан воды (200 мл) — всего 2-4 капли концентрата. Держите семена 2 часа, корни — перед посадкой.

