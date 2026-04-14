Горячая проверка: Петербург нагреет трубы до 110°C в пяти районах

В Санкт-Петербурге организуют температурные тесты теплосетей в ряде районов. Местных жителей уведомили о возможном росте температуры теплоносителя.
Подробности испытаний
Гидравлические испытания тепловых коммуникаций состоятся в пяти районах города — Выборгском, Красногвардейском, Невском, Пушкинском и Приморском.
Теплоноситель может прогреться до 110 °C, а проверка затронет конкретные участки труб на заданных улицах и кварталах, сообщили в «ТЭК СПб» и «Теплосети Санкт-Петербурга».
Цели и безопасность
Такие тесты помогают оценить прочность сетей и выявить дефекты перед отопительным периодом — высокая температура выявляет уязвимые зоны.
Жителей просят быть осторожными и не подходить к техническим объектам во время работ.