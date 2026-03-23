Сколько стоит аренда квартиры в Санкт-Петербурге на месяц?

Аренда квартиры в Санкт-Петербурге в 2026 году — это динамичный рынок, где цены зависят от множества факторов: количества комнат, района, состояния квартиры, типа дома и даже сезона. В последние месяцы наблюдается тенденция к снижению ставок, но ситуация остаётся неоднородной.
Средние ставки
По данным на февраль 2026 года, средняя стоимость аренды в Санкт-Петербурге составляла:
Студия — около 34 200 рублей в месяц.
Однокомнатная квартира («однушка») — примерно 43 900 рублей.
Двухкомнатная квартира — около 66 800 рублей.
Трёхкомнатная квартира — около 96 200 рублей.
Однако эти цифры — лишь ориентир. Реальная цена может значительно отличаться в зависимости от локации и других нюансов.
Факторы, влияющие на стоимость
- Район. Центральные районы (Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Петроградский) традиционно дороже из-за развитой инфраструктуры, близости к достопримечательностям и транспортной доступности. Например, в Петроградском районе студия может стоить значительно больше, чем в спальном районе. Самые доступные варианты обычно находятся на окраинах или в районах с менее развитой инфраструктурой.
- Тип дома и состояние квартиры. Квартиры в новых домах, особенно комфорт-класса, с дизайнерским ремонтом стоят на 40–80% дороже обычных предложений. Например, студия в доме 2015 года постройки с качественным ремонтом можно арендовать за 75 тысяч рублей, а в доме начала 2000-х — за 30 тысяч.
- Сезонность. Зимой и весной спрос на аренду обычно ниже, что может приводить к снижению цен. Пик спроса приходится на лето и осень, особенно в период возвращения студентов и работников из отпусков.
Тенденции рынка
В 2026 году рынок аренды в Санкт-Петербурге характеризуется избытком предложений. За последние месяцы количество квартир в аренде выросло, а средний срок сдачи увеличился до 1–1,5 месяцев (год назад ликвидные объекты находили арендатора за 10–25 дней). Это связано с выходом на рынок большого количества инвестиционных квартир, купленных в период доступной ипотеки в 2020–2023 годах.
При этом ставки перестали расти, началась коррекция. Например, в феврале 2026 года средние ставки аренды студий и однокомнатных квартир снизились по сравнению с январём. Однако эксперты прогнозируют возможный рост цен на 5–10% к концу года.