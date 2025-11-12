Городовой / Город / Сколько стоит тишина на общей кухне: Петербург потратил 1,8 млрд рублей на расселение коммуналок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Полет нормальный… но без интернета: почему возвращенцы из-за границы останутся «оффлайн» Общество
Ленинградская область поднимает прожиточный минимум на 6,8%: почувствуется ли разница? Город
Вместо десерта — долг: петербуржец оформил на приятельницу кредит, пока она готовила еду Город
На новогодних каникулах — в Петербург: россияне сделали свой выбор Город
«Я свой» на груди: как значки служили визитной карточкой и пропуском в советском обществе Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Сколько стоит тишина на общей кухне: Петербург потратил 1,8 млрд рублей на расселение коммуналок

Опубликовано: 12 ноября 2025 12:58
Сколько стоит тишина на общей кухне: Петербург потратил 1,8 млрд рублей на расселение коммуналок
Сколько стоит тишина на общей кухне: Петербург потратил 1,8 млрд рублей на расселение коммуналок
Городовой ру

Власти Санкт-Петербурга обозначили меры, предпринятые в 2025 году для решения проблемы коммунальных квартир.

С начала текущего года на предоставление отдельного жилья жителям коммунальных квартир выделено около 1,8 миллиарда рублей.

Благодаря этим выплатам возможность переехать в собственное жильё получили почти 810 семей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

За период с 2020 года отдельное жильё получили 24,9 тысячи семей, а расселено было 9,4 тысячи коммунальных квартир. Финансирование программы продолжается и на последующие годы.

В бюджете на 2025–2027 годы на эти цели заложено 5,6 миллиарда рублей. Эти средства направят, чтобы расселить ещё 6 тысяч коммунальных квартир, а улучшить условия проживания смогут примерно 12 тысяч семей.

Ранее сообщалось, что покупка комнаты в коммунальной квартире по-прежнему рассматривается частью граждан как способ получить собственную недвижимость. Низкая цена за квадратный метр привлекает потенциальных покупателей.

Однако, как отмечают эксперты, владельцам комнат часто приходится сталкиваться с юридическими трудностями, финансовыми рисками и бытовыми неудобствами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью