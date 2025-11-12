Сколько стоит тишина на общей кухне: Петербург потратил 1,8 млрд рублей на расселение коммуналок

С начала текущего года на предоставление отдельного жилья жителям коммунальных квартир выделено около 1,8 миллиарда рублей.
Благодаря этим выплатам возможность переехать в собственное жильё получили почти 810 семей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
За период с 2020 года отдельное жильё получили 24,9 тысячи семей, а расселено было 9,4 тысячи коммунальных квартир. Финансирование программы продолжается и на последующие годы.
В бюджете на 2025–2027 годы на эти цели заложено 5,6 миллиарда рублей. Эти средства направят, чтобы расселить ещё 6 тысяч коммунальных квартир, а улучшить условия проживания смогут примерно 12 тысяч семей.
Ранее сообщалось, что покупка комнаты в коммунальной квартире по-прежнему рассматривается частью граждан как способ получить собственную недвижимость. Низкая цена за квадратный метр привлекает потенциальных покупателей.
Однако, как отмечают эксперты, владельцам комнат часто приходится сталкиваться с юридическими трудностями, финансовыми рисками и бытовыми неудобствами.