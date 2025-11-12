Сколько стоит тишина на общей кухне: Петербург потратил 1,8 млрд рублей на расселение коммуналок

Император приказал! Этот мост в Петербурге построили только для него — вы не поверите, зачем

Перейти

41 метр дерева над Балтикой: как этот маяк Петербурга до сих пор стоит, когда все остальные рухнули

Перейти

Его называют «новым Фаберже» Петербурга, и вы поймёте почему, увидев эти шедевры

Перейти

Секрет Лермонтовского проспекта в Петербурге: здание, которого там не должно было быть

Перейти

Тайный дом Арины Родионовны в Петербурге: почему его не покажут вам даже за деньги

Перейти