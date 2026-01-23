В прошедшем году жители Санкт-Петербурга стали заметно чаще посещать заведения общественного питания. По данным за период с января по ноябрь 2025 года, расходы на рестораны, кафе и бары выросли более чем на 14% по сравнению с предшествующим годом. Это увеличение отмечено во всех категориях — от заведений быстрого питания до баров.

Наибольший прирост расходов отмечен в кафе и ресторанах, где траты увеличились сразу на 35%. В барах этот показатель достиг 21,3%. В заведениях, специализирующихся на быстром питании, рост оказался скромнее и составил 3,7%.

В среднем, счет в кафе или ресторане города за рассматриваемый период достигал 1720 рублей. В местах, предлагающих блюда быстрого приготовления, средний чек фиксировался на уровне 384 рублей. Таким образом, кафе и рестораны остаются самыми дорогими заведениями отрасли.

В Ленинградской области интерес к заведениям питания также продемонстрировал подъем. За одиннадцать месяцев прошлого года жители региона увеличили траты на кафе и рестораны на 19%. Эти данные говорят о растущей популярности досуга вне дома и за пределами мегаполиса.

Профессор СПбГЭУ Елена Ткаченко поясняет, что для анализа ситуации в сфере питания специалисты пользуются индексом пышечных.

«Если количество кафе и ресторанов сокращается, а число пышечных и точек недорогого быстрого питания увеличивается, это свидетельствует о кризисе», — отмечает она.

