Сколько струн у Невы? На фестивале «Ситар в Петербурге» выступают музыканты из шести стран
Опубликовано: 27 октября 2025 13:15
Среди приглашённых гостей на мероприятии выступят известные музыканты Мальвика Чопра, Анил Дикшит и Цэндсурэн Энхтур.

В Санкт-Петербурге начал свою работу XVIII фестиваль «Ситар в Петербурге». Мероприятие проходит в Музее-институте семьи Рерихов.

В этом году к празднику музыки присоединились 30 исполнителей из Индии, Германии, России, Монголии, Белоруссии и Великобритании.

Среди приглашённых выделяются исполнитель на ситаре Мальвика Чопра, Анил Дикшит, играющий на табла, и виртуоз хуучира Цэндсурэн Энхтур.

В программе — редкое сочетание музыкальных традиций Индии и Ирана. Фестиваль продлится до 30 октября.

За это время петербуржцы и гости города смогут познакомиться с особенностями разных музыкальных культур. Выступления будут проходить на разных площадках города.

Юлия Аликова
