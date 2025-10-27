Сколько струн у Невы? На фестивале «Ситар в Петербурге» выступают музыканты из шести стран

В Санкт-Петербурге начал свою работу XVIII фестиваль «Ситар в Петербурге». Мероприятие проходит в Музее-институте семьи Рерихов.
В этом году к празднику музыки присоединились 30 исполнителей из Индии, Германии, России, Монголии, Белоруссии и Великобритании.
Среди приглашённых выделяются исполнитель на ситаре Мальвика Чопра, Анил Дикшит, играющий на табла, и виртуоз хуучира Цэндсурэн Энхтур.
В программе — редкое сочетание музыкальных традиций Индии и Ирана. Фестиваль продлится до 30 октября.
За это время петербуржцы и гости города смогут познакомиться с особенностями разных музыкальных культур. Выступления будут проходить на разных площадках города.