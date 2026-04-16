Вопросы о Петербурге / Сколько жителей проживает в Сестрорецке?
Сколько жителей проживает в Сестрорецке?

Опубликовано: 16 апреля 2026 14:20
 Проверено редакцией
сестрорецк, город
Global Look Press/Serguei Fomine
В Сестрорецке проживает более 43 тысяч человек. 

По данным Всероссийской переписи населения 2025 года, в Сестрорецке проживало 43 055 человек. Из них 18 992 мужчины (44,11%) и 24 063 женщины (55,89%).

Сестрорецк — город в составе Курортного района Санкт-Петербурга, расположенный на берегу Сестрорецкой бухты Финского залива. Он известен как приморский климатический бальнеогрязевой курорт благодаря наличию минеральной воды и лечебных грязей.

Интересные факты о Сестрорецке

Основание Петром I. Город был основан в 1714 году по приказу Петра I для строительства пороховой фабрики (сейчас — Сестрорецкий инструментальный завод). По приказу императора недалеко от Финского залива был возведён дворец, а рядом высажена дубовая роща.

Озеро Сестрорецкий Разлив. Это искусственное озеро было создано в начале XVIII века при сооружении плотины на реке Сестре. В летний период действует паромная переправа через него к музею «Шалаш В. И. Ленина».

Исторические районы. На территории города располагаются исторические районы Горская, Александровская, Тарховка, Разлив, Курорт и Дюны.

Демографическая динамика. Численность населения Сестрорецка менялась с течением времени. Например, в 1926 году здесь проживало около 10,6 тыс. человек, в 1959 году — 25,2 тыс., а в 1989 году — 35,4 тыс. человек. После некоторого сокращения населения в 2000-х годах в течение следующего десятилетия наблюдался рост за счёт притока мигрантов.

Национальный состав. По данным переписи 2025 года, в Сестрорецке проживают представители разных национальностей. Среди них — русские, немцы, поляки, финны, эстонцы, евреи и другие.

Экономика. В 2000-х годах, после реализации ряда индустриальных проектов, Сестрорецк стал одним из крупнейших промышленных спутников Санкт-Петербурга. Помимо промышленной функции, город выполняет курортно-рекреационную и жилищную роль.

Транспорт. В Сестрорецке есть железнодорожная станция, а также остановочные пункты на линии Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Белоостров.

Автор:
Пономарева Дарина
