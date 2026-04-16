Ночная зарядка — дневной комфорт: 100 электробусов меняют общественный транспорт Петербурга

Опубликовано: 16 апреля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Ночная зарядка — дневной комфорт: 100 электробусов меняют общественный транспорт Петербурга
Ночная зарядка — дневной комфорт: 100 электробусов меняют общественный транспорт Петербурга
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Полученная партия электробусов стала самой крупной в истории города.

В Санкт-Петербурге на маршруты вышли 100 новых электробусов большого класса МАЗ-303Е23. Эти современные машины совместного российско-белорусского производства вошли в автопарк «Пассажиравтотранса».

Эта партия — самая крупная в истории города, ее цена превысила 3 ​​миллиарда рублей. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, постепенный запуск 100 электробусов — ключевой этап в развитии передового, экологичного и комфортного городского транспорта.

Электробусы низкопольные, с тяговыми электродвигателями и NMC-аккумуляторами, обеспечивающими пробег не менее 240 км на одном заряде.

Зарядка проходит ночью, что обеспечивает круглосуточную работу днем ​​по всему городу. Кроме того, оборудованы система приоритетного проезда, камерой контроля состояния водителя, сервисы оплаты, навигации и информирования пассажиров.

Юлия Аликова
Город
