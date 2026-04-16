Ночная зарядка — дневной комфорт: 100 электробусов меняют общественный транспорт Петербурга

В Санкт-Петербурге на маршруты вышли 100 новых электробусов большого класса МАЗ-303Е23. Эти современные машины совместного российско-белорусского производства вошли в автопарк «Пассажиравтотранса».
Эта партия — самая крупная в истории города, ее цена превысила 3 миллиарда рублей. Об этом заявили в пресс-службе Смольного.
Как отметил губернатор Александр Беглов, постепенный запуск 100 электробусов — ключевой этап в развитии передового, экологичного и комфортного городского транспорта.
Электробусы низкопольные, с тяговыми электродвигателями и NMC-аккумуляторами, обеспечивающими пробег не менее 240 км на одном заряде.
Зарядка проходит ночью, что обеспечивает круглосуточную работу днем по всему городу. Кроме того, оборудованы система приоритетного проезда, камерой контроля состояния водителя, сервисы оплаты, навигации и информирования пассажиров.