Важные правила ухода за чугунной сковородой: посуда не ржавеет и всегда выглядит как новая

Главное достоинство чугуна — это его надёжность и долговечность. О том, как правильно ухаживать за сковородой рассказал автор Дзен-канала "Коте Оганезов".
Как выбрать чугунную сковороду
Чугун всегда тяжёлый, поэтому не стоит гнаться за слишком большим размером. Оптимальным считается диаметр 28-30 см — он удобен в использовании и не перегружает руки. Лучше выбирать модели с литой чугунной ручкой: они более прочные и подходят для использования в духовке. Однако важно помнить, что ручка также нагревается, поэтому прихватки обязательны.
Высокие борта станут настоящим спасением при приготовлении картофеля с мясом или тушёных блюд. Хранить чугунную сковороду лучше отдельно от другой посуды, желательно на нижней полке, чтобы избежать повреждений и из-за её значительного веса. Кроме того, чугун совместим с любыми типами плит.
Подготовка и уход
Чтобы сковорода служила долгие годы, важно правильно подготовить её к использованию. Сначала посуду следует вымыть тёплой водой с солью или мягким моющим средством. Затем её необходимо прокалить: разогреть, насыпать стакан соли и помешивать в течение 10-15 минут. После остывания соль выбрасывают, а сковороду снова промывают.
Далее посуду ещё раз разогревают, тщательно высушивают и наносят несколько капель растительного масла, равномерно распределяя его по поверхности. Это создаёт защитный слой и предотвращает появление ржавчины.
После каждого использования чугунную сковороду следует мыть, полностью высушивать и при необходимости слегка смазывать маслом. И самое важное правило — никогда не мыть чугун в посудомоечной машине, так как это разрушает защитный слой и может привести к коррозии.
