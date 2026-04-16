Снег в Петербурге растаял в цифрах: 18 пунктов побили зимний рекорд на 672 тыс. кубов

В Санкт-Петербурге сезон работ по снегоплавильным работам подошел к концу.
По данным пресс-службы Смольного, в этом году объем переработанного снега вырос на 42% по сравнению с предыдущим сезоном.
Стационарные снегоплавильные установки и инженерные пункты теперь переходят в межсезонный режим.
В ушедшем сезоне 18 основных пунктов обработали 2 млн 272 тыс. кубометров снега. Это на 672 тыс. руб. кубометров больше, чем зимой прошлого года (1,6 млн кубометров).
Губернатор Александр Беглов отметил, что переработка снега на специальных объектах исключает загрязнение почвы и водоемов вредными веществами.