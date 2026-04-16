Снег в Петербурге растаял в цифрах: 18 пунктов побили зимний рекорд на 672 тыс. кубов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Снег в Петербурге растаял в цифрах: 18 пунктов побили зимний рекорд на 672 тыс. кубов

Опубликовано: 16 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
В этом году объем утилизированного снега увеличился на 42%.

В Санкт-Петербурге сезон работ по снегоплавильным работам подошел к концу.

По данным пресс-службы Смольного, в этом году объем переработанного снега вырос на 42% по сравнению с предыдущим сезоном.

Стационарные снегоплавильные установки и инженерные пункты теперь переходят в межсезонный режим.

В ушедшем сезоне 18 основных пунктов обработали 2 млн 272 тыс. кубометров снега. Это на 672 тыс. руб. кубометров больше, чем зимой прошлого года (1,6 млн кубометров).

Губернатор Александр Беглов отметил, что переработка снега на специальных объектах исключает загрязнение почвы и водоемов вредными веществами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью